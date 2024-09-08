Форма Земли не является статичной, она постоянно меняется под влиянием различных факторов.

Форма нашей планеты всегда была предметом горячих споров. Хотя из космоса Земля выглядит идеально круглой, ее настоящая форма является более сложной и интересной.

Несмотря на то, что на космических снимках наша планета кажется идеальным шаром, реальность такова, что Земля – это эллипсоид неправильной формы. Об этом пишет Daily Galaxy.

Истинная форма Земли: неправильный эллипсоид

Видео дня

С высоты космического полета Земля выглядит круглой, но на самом деле это эллипсоид неправильной формы. Это означает, что Земля немного сплюснута на полюсах и выпуклая на экваторе. Причина в центробежной силе от вращения планеты. Когда Земля вращается, эта сила выталкивает ее наружу на экваторе, заставляя выпячиваться.

Экваториальный диаметр Земли составляет около 12 756 километров, тогда как полярный диаметр составляет около 12 714 километров. То есть разница составляет около 42 километров. Эта незначительная, но существенная разница объясняется прежде всего вращением Земли и возникающей в результате этого центробежной силой.

Роль центробежной силы

Центробежная сила – это сила, которая заставляет планеты и спутники сжиматься на полюсах и выпячиваться на экваторе. Быстро вращающиеся планеты, такие как Юпитер и Сатурн, ярко демонстрируют этот эффект.

Например, Юпитер имеет экваториальный диаметр около 142 984 километров и полярный диаметр около 133 709 километров, что делает выпуклость довольно заметной.

Наглядным примером является карликовая планета Хаумеа, которая имеет почти яйцевидную форму из-за своего быстрого вращения. Она завершает полный оборот всего за четыре часа.

Форма Земли постоянно меняется

Форма Земли не является статичной. Она постоянно меняется под влиянием различных факторов:

Приливы и отливы. Ежедневное движение приливов и отливов влияет как на океаны, так и на земную кору . Гравитационное притяжение Луны и Солнца заставляет поверхность Земли немного деформироваться.

Ежедневное движение приливов и отливов влияет как на океаны, так и на земную кору Гравитационное притяжение Луны и Солнца заставляет поверхность Земли немного деформироваться. Движение тектонических плит. Медленный дрейф тектонических плит изменяет форму Земли в течение миллионов лет . Этот процесс может вызвать значительные сдвиги в земной коре, что приводит к образованию гор, долин и других геологических форм.

Медленный дрейф тектонических плит изменяет форму Земли в течение миллионов лет Этот процесс может вызвать значительные сдвиги в земной коре, что приводит к образованию гор, долин и других геологических форм. Природные катастрофы. Такие события, как землетрясения и извержения вулканов, могут вызвать внезапные, драматические изменения. Например, землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году вызвали заметный сдвиг в распределении массы Земли, несколько изменив форму планеты.

Гравитация также играет решающую роль в формировании Земли. Незначительные колебания гравитационного поля Земли вызывают постоянные холмы и долины на поверхности океана, что еще больше усиливает неправильную форму планеты. Например, уровень моря неравномерен из-за этих гравитационных аномалий. Геоидная модель помогает ученым понять эти вариации и их влияние на форму Земли.

Гравитационные аномалии могут быть вызваны колебаниями плотности земных недр. Регионы с большей плотностью, такие как горные хребты, имеют более сильное гравитационное притяжение, тогда как области с меньшей плотностью, такие как океанские бассейны, имеют более слабое притяжение. Эти вариации могут вызвать волнистость земной поверхности, создавая более сложную форму, чем простой эллипсоид.

Исследование Земли и космоса: интересные новости

Космический аппарат "Новые горизонты", который сейчас находится на расстоянии почти 60 астрономических единиц от Солнца, нашел скрытую и неизвестную до этого часть на краю Солнечной системы. Это может иметь последствия для изучения процесса формирования планет в нашей Солнечной системе.

Кроме того, ученые наконец измерили гипотетическое электрическое поле, окружающее Землю. Это явление планетарного масштаба ускользало от ученых более шести десятилетий. Теперь, благодаря смелой ракетной миссии, запущенной с края Арктики, специалисты не только подтвердили его существование, но и измерили его силу и влияние на нашу атмосферу.

Вас также могут заинтересовать новости: