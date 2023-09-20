Предполагается, что астероид содержит информацию об истории Солнечной системы.

После семи лет пребывания в глубоком космосе 24 сентября зонд NASA OSIRIS-REx прибудет на Землю. Он доставит образцы самого загадочного и опасного астероида Бенну. Данная миссия войдет в историю, сообщает Space.

Ожидается, что оборудованный тепловым экраном OSIRIS-REx войдет в атмосферу Земли со скоростью около 43 тысяч км/ч, после - снизит ее до 16 км/ч, используя парашюты, и приземлится в пустыне американского штата Юта.

Отмечается, что внутри зонда без преувеличения находится действительно драгоценный образец.

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"В октябре 2020 года космический корабль собрал материал с околоземного астероида, по имени Бенну шириной 500 метров, который, вероятно, содержит информацию об истории Солнечной системы", - указывается в публикации.

Известно, что миссия стартовала в 2016 году, в 2018-м космический аппарат приземлился на Бенну и только в 2020 году начал добычу проб, столкнувшись с непредвиденными вызовами. Оказалось, что Бенну был покрыт валунами.

Марсоход NASA произвел кислород на Красной планете

Напомним ранее сообщалось, что устройство, расположенное на марсоходе NASA Perseverance, закончило первый в мире эксперимент по производству кислорода на Марсе.

Прибор произвел достаточно кислорода, чтобы поддержать астронавта в течение нескольких часов. Оно смогло произвести в общей сложности 122 г кислорода, которых хватит космонавту на три часа.

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