В ходе работы ученые, планировавшие изучить динамику черных дыр, увидели, что они, вращаясь, влекут за собой "материю пространства и времени".

Расположенные внутри галактик массивные черные дыры поглощают космическую пыль и газ быстрее, чем полагали астрономы.

Как говорится в исследовании, это может сократить время "питания" дыр с сотен лет до месяцев, сообщает Space.com. В частности, ученые Северо-Западного университета США с помощью 3D-моделирования выяснили, что черные дыры, масса которых в миллионы раз превышает массу Солнца, быстрее поглощают космические материи за счет квазаров.

В ходе работы ученые, которые планировали изучить динамику черных дыр, увидели, что они, вращаясь, влекут за собой "материю пространства и времени" и способны разрывать газовые диски на внутренние и внешние "поддиски". Исследователи отметили, что это новый метод поглощения материи черными дырами.

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Они объяснили, что сначала дыры поглощают внешние слои материи, а затем - внутренние. Ученые добавляют, что когда диск поглощен, процесс поглощения начинается снова. Моделирование показало, что этот процесс может длиться всего несколько месяцев, хотя ранее астрономы считали, что это происходит значительно дольше - сотни и тысячи лет.

"Высокая скорость поглощения объясняет, почему квазары быстро вспыхивают, а затем исчезают", – отметили ученые.

Таким образом, новые данные о скорости поглощения черными дырами космической материи могут помочь пролить свет на то, как сверхмассивная пустота поглощает окружающую материю и как этот процесс влияет на эволюцию галактик.

Интересные новости о черных дырах

Британские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой в 30 млрд раз превышает массу Солнца. Ученые из Даремского университета заявили, что гигантская черная дыра была одной из самых больших из когда-либо найденных.

Ученые обнаружили сразу три супермассивные черные дыры, которые находятся рядом друг с другом в галактике под названием NGC 6240. Она расположена в 300 млн световых лет от нас, По словам астрономов, открытие проливает свет на то, как формировались самые большие галактики во Вселенной.

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