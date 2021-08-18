В итальянском городе Помпеи во время археологических раскопок нашли гробницу с наполовину мумифицированным телом взрослого человека. Находка позволила пролить свет на культурную жизнь города.
Как сообщает ANSA, обычно в Помпеях тела мертвых всегда сжигали, но на этот раз тело поместили в погребальную камеру в гробнице.
Гробницу обнаружили в некрополе Порта Сарно на востоке Помпей.
Археологи обратили внимание на надпись на греческом языке на гробнице, которые фактически подтвердил, что греческий язык в Помпеях использовали наряду с латынью.
"Надпись является чрезвычайно интересным свидетельством, которое должно быть связано с другими надписями, о присутствии греков и, прежде всего, греческой культуры в Помпеях", – отметил бывший директор Помпеи Массимо Осанна.
Предполагается, что владелец гробницы – освобожденный раб по имени Марк Венериус Секундио, который помогал организовывать представления на греческом языке в Помпеях.
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