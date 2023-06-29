Считается, что натюрморт был вдохновлен греческим ритуалом гостеприимства, поэтому поднос представлял собой дары, которые предлагались гостям.

Поразительный натюрморт с блюдом, напоминающим пиццу, был найден среди руин Помпей. Хотя на этой древней "пицце" не видно двух основных ингредиентов - помидора и моцареллы, и есть фрукт, отдаленно похожий на ананас, это блюдо вероятно было предком современной пиццы.

Фреска, которой 2000 лет, обнаружена во время раскопок в районе Regio IX археологического парка Помпеи, который находится недалеко от Неаполя, места рождения пиццы. Картина нарисована на стене в коридоре дома, в пристройке которого находилась пекарня, пишет The Guardian.

На фреске изображен круглый хлеб фокачча на серебряном подносе, служащем подставкой для различных фруктов, в том числе граната и, возможно, финика.

Видео дня

Тем не менее, "ананас" на тарелке, похоже, представляет собой нечто совершенно другое, поскольку первым европейцем, который столкнулся с этим фруктом, был Христофор Колумб в Гваделупе в 1493 году.

Эксперты говорят, что хлеб приправлен специями или моретумом - сырной пастой с травами, которую ели древние римляне. Рядом с хлебом стоит кубок с вином, а также сухофрукты, финики, гранат и венок из желтого земляничного дерева.

Считается, что натюрморт был вдохновлен греческим ритуалом гостеприимства, поэтому поднос представлял собой дары, которые предлагались гостям как часть традиции, восходящей к эллинистическому периоду. Такие изображения были широко распространены в домах древних Помпей и близлежащего Геркуланума, которые были уничтожены во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Однако редко можно найти такую фреску с изображением фокаччи.

Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи, сказал, что фреска, кажется, отражает контраст между "скромной и простой едой" и "роскошью серебряных подносов и изысканностью художественных и литературных представлений".

"Как мы можем не думать в этом отношении о пицце, которая также родилась как "бедное" блюдо южной Италии, а теперь завоевала мир и также подается в звездных ресторанах", - сказал он.

Неаполь является родиной маргариты, традиционной пиццы, состоящей из простой смеси помидоров, моцареллы, свежего базилика и оливкового масла, а идея посыпать блюдо фруктами приводит многих итальянцев в ярость.

Но не Джино Сорбильо, владельца одной из старейших пиццерий Неаполя, который убежден, что изображение на фреске в Помпеях - это, на самом деле, пицца.

"В древних Помпеях мы уже знали, что были формы лепешек, приготовленных из зерна, воды, соли и, возможно, пива в качестве разрыхлителя. Тогда они, возможно, добавили к нему овощи или рыбу дня… это была древняя форма пиццы", - сказал он.

Сорбильо добавил, что в древнеримский период фрукты могли считаться скорее основным блюдом. Что касается фруктов в пицце в наше время, он сказал: "Вы можете использовать фрукты, например, инжир или клубнику, если это сладкая пицца".

Но на вопрос, разрешила ли фреска аргумент в пользу ананаса на пицце, Сорбильо решительно ответил: "Нет". "Вкусы есть вкусы. Мы делаем традиционную пиццу и никогда не будем использовать ананас", - добавил он.

Извержение Везувия и уничтожение Помпей - что известно

При извержении вулкана Везувий погибло около 2000 человек. Руины были обнаружены в 16 веке, первые раскопки начались в 1748 году.

Раскопки в Regio IX, районе города, в котором располагалась группа домов, мастерских и пекарни, начались в феврале. Останки трех жертв, двух женщин и ребенка, были найдены в мае в пекарне, где, как предполагалось, они искали убежище. Также были обнаружены фрески на стенах с изображением мифических сцен Аполлона и Дафны в одной и Посейдона и Амимоны в другой.

Останки двух других жертв, предположительно двух мужчин в возрасте около 50 лет, были обнаружены в другой части участка в середине мая. Считалось, что мужчины погибли в результате землетрясения, сопровождавшего извержение Везувия. Считается, что один из них поднял руку, пытаясь защититься от падающей стены. Рядом были найдены бусы от ожерелья и шесть монет, две из которых относятся к середине II века до н.э.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано сказал, что Помпеи "не перестают удивлять". "Это сундук с сокровищами, в котором всегда обнаруживаются новые сокровища", - добавил он.

Предыдущие находки в Помпеях

Как сообщал УНИАН, ранее в Помпеях археологи обнаружили хорошо сохранившуюся древнюю церемониальную колесницу. Украшения на ней намекают на то, что ее использовали во время праздников, в частности, во время свадеб. На задней части этого артефакта есть сцены, связанные с богом любви.

Также в руинах древнеримского города Помпеи была найдена древняя закусочная, подававшая горожанам фаст-фуд. Здание хорошо сохранилось - ученые нашли фрески и посуду. Фасад заведения украшен яркими фресками.

Вас также могут заинтересовать новости: