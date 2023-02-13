Момент падения космического тела засняли множество камер, ведь ученым удалось его предсказать заранее.

Небольшой астероид врезался в атмосферу Земли над Францией сегодня ночью. Об этом сообщает Earth Sky.

Как сообщается, космический камень был всего один метр в ширину, однако его смогли засечь, рассчитать траекторию и заранее предсказать падение.

Это всего лишь седьмой раз, когда метеор был обнаружен до столкновения с Землей. Всего пару месяцев назад астрономы обнаружили метеор за несколько часов до того, как он упал над Канадой.

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Учитывая небольшой размер этого маленького объекта, движущегося в космосе, удивительно, что его вообще смогли обнаружить до удара.

Падение метеоров на Землю

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года в небе над США пролетел огненный шар из космоса. При падении его яркость была больше, чем у Венеры.

Также осенью прошлого года камеры в Канаде зафиксировали падение метеора. По свидетельствам очевидцев, был сильный взрыв, а за ним произошла вспышка. А в конце 2022 года яркий огненный шар сгорел в небе над Японией.

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