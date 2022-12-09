Яркий огненный шар из космоса сгорел в небе над префектурой Ибараки.

Яркий огненный шар сгорел в небе над префектурой Ибараки в Японии. Момент был запечатлен сразу несколькими камерами видеонаблюдения.

Как сообщает The Watchers, метеор несся по небу со скоростью 17,4 км/ч. Его видимое падение длилось около 5 секунд.

Полеты метеоров, которые смогли попасть на видео

Как сообщал УНИАН ранее, в октябре в США засекли падение яркого огненного шара из космоса. Падение болида, яркость которого была больше яркости Венеры, длилось всего пару секунд, однако ученые получили почти полторы сотни сообщений от очевидцев.

Видео дня

В сентябре в небе над Европой сгорел огненный шар из космоса. Момент также попал в поле зрения нескольких камер. Ученые предполагают, что это был космический мусор.

А летом в США вероятно упал метеорит, так как очевидзы слышали звук удара.

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