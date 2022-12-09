Яркий огненный шар сгорел в небе над префектурой Ибараки в Японии. Момент был запечатлен сразу несколькими камерами видеонаблюдения.
Как сообщает The Watchers, метеор несся по небу со скоростью 17,4 км/ч. Его видимое падение длилось около 5 секунд.
Полеты метеоров, которые смогли попасть на видео
Как сообщал УНИАН ранее, в октябре в США засекли падение яркого огненного шара из космоса. Падение болида, яркость которого была больше яркости Венеры, длилось всего пару секунд, однако ученые получили почти полторы сотни сообщений от очевидцев.
В сентябре в небе над Европой сгорел огненный шар из космоса. Момент также попал в поле зрения нескольких камер. Ученые предполагают, что это был космический мусор.
А летом в США вероятно упал метеорит, так как очевидзы слышали звук удара.