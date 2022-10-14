Видимое падение болида длилось несколько секунд.

В США засекли падение яркого огненного шара из космоса. Момент попал на видео сразу нескольких камер видеонаблюдения.

По данным The Watchers, болид был замечен над штатом Вашингтон на западном побережье США. Событие длилось пару секунд.

Как сообщается, Американское метеорное общество получило почти полторы сотни сообщений от очевидцев из Британской Колумбии, Орегона и Вашингтона.

Справка УНИАН. Болид - метеор яркостью более −4m (ярче, чем Венера), массой от сотен грамм и до десятков тонн. Болиды часто оставляют яркий хвост из пыли и ионизованных газов.Их полёт может сопровождаться звуком и нарушением радиосвязи.

Полеты метеоров, которые смогли попасть на видео

Как сообщал УНИАН ранее , очень яркий огненный шар был замечен в небе над Вирджинией и Мэрилендом в США 29 июля. В самый яркий момент он был примерно в 2 раза ярче полной Луны.

По данным ученых, при распаде метеора высвободилась энергия, равная 9 тоннам тротила. Вероятно, это был космический астероид диаметром около 45 сантиметров. Его вес составлял около 90 килограмм.

Несколькими днями ранее в небе над штатом Техас в США заметили яркий огненный шар. Несколько свидетелей вблизи траектории полета сообщили, что слышали запаздывающий звук удара. Это указывает на то, что небольшие части этого космического объекта могли рухнуть на землю.

А в середине сентября очень яркий огненный шар пролетел в небе над Северной Ирландией и Шотландией. Событие длилось до 20 секунд. Британская метеорная сеть заявила, что, скорее всего, огненный шар был космическим мусором.

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