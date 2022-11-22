Небесное тело упало над Ниагарским водопадом.

Утром субботы, 19 ноября, в небе над канадским Торонто камеры видеонаблюдения зафиксировали большой огненный шар. Как выяснилось позже, это был метеорит, который загорелся в атмосфере.

Кадры падения метеорита опубликовало Европейское космическое агентство. Потом видеороликами поделились и канадцы.

На кадрах видно, как метеорит сгорает в атмосфере и летит по небу в течение нескольких секунд. По свидетельствам очевидцев, был сильный взрыв, а за ним произошла вспышка.

Видео дня

Специалисты Европейского космического агентства сообщили, что космический объект C8FF042 врезался в землю над Ниагарским водопадом и стал "безопасным огненным шаром".

Падение метеоритов

Падение метеоритов вещь не редкая, и с той или иной частотой наблюдается в разных странах. Так, очень яркий метеор средь бела дня 7 июля заметили над Веллингтоном, Новая Зеландия. Он оставил следы на метеорологических радарах, сейсмометрах и геостационарных спутниках. Это событие длилось около 10 секунд и сопровождалась громким шумом.

В том же месяце в небе над штатом Техас в США заметили яркий огненный шар.

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