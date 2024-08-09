Новый метод более чем в 5 000 раз эффективнее предыдущих схем обогрева красной планеты, утверждают ученые

Ученые придумали новый способ терраформирования Марса, чтобы сделать его более похожим на Землю и, возможно, даже сделать домом для людей. Как пишет Independent, новое исследование предлагает распылять частицы инженерной пыли по марсианской атмосфере, чтобы разогреть ее и сделать пригодной для жизни.

В чем суть метода

Отмечается, что этот метод направлен на создание парникового эффекта, как на Земле. В предыдущих предложениях предлагалось сделать это с помощью газов, доставленных на Марс, или с помощью сложной добычи полезных ископаемых на самой планете. Однако новое исследование предполагает использование железа и алюминия, которые распространены на Марсе, и инженерную обработку частиц пыли в короткие стержни, размером с кусочки блесток, которые будут задерживать тепло и рассеивать солнечный свет на поверхности, создавая парник.

"Вам все еще понадобятся миллионы тонн, чтобы согреть планету, но это в пять тысяч раз меньше, чем требовалось в предыдущих предложениях для глобального потепления Марса", - говорит автор-корреспондент проекта Эдвин Кайт.

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Этого все еще будет недостаточно, чтобы позволить людям жить на Марсе без изменения самого воздуха. Но этого может быть достаточно, чтобы начать выращивать микробы, а затем и пищевые культуры, предполагают исследователи, а те, в свою очередь, смогут добавить кислорода в атмосферу и сделать ее более доступной для обитания человека.

По мнению ученых, новый метод терраформирования более чем в 5 000 раз эффективнее предыдущих, поскольку использует ресурсы, которые легко доступны на Марсе, а не требует транспортировки материалов с нашей планеты или выкапывания их из марсианского грунта.

Independent напоминает, что первые предложения по терраформированию Марса появились в начале 1970-х годов. За прошедшие с тех пор 50 лет исследователи предложили множество различных способов сделать его более похожим на Землю, но ни один из них так и не был реализован.

Ранее ученые обнаружили пустынный мох, который может выжить на Марсе и сыграть решающую роль в зарождении жизни на красной планете.

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