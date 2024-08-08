Комары оценивают "привлекательность" человека по нескольким разным параметрам, на некоторые из них можно повлиять.

Некоторые люди могут провести на улице все лето и не пострадать от укусов комаров, тогда как других живьем доедают под одеялом в собственной спальне. Научный вестник Live Science опросил экспертов, которые знают, почему так происходит.

Отмечается, что комары ориентируются по химическому составу воздуха, отслеживая своих жертв по тонким химическим следам, которые оставляет человеческое тело. В частности, кровопийцы полагаются на углекислый газ, который мы выдыхаем. Он не сразу смешивается с воздухом, а остается в виде некоего шлейфа, за которым, будто за хлебными крошками, идут комары.

"Комары начинают ориентироваться на импульсы углекислого газа и продолжают лететь против ветра, поскольку чувствуют более высокую концентрацию, чем содержит обычный окружающий воздух", - сказал Йооп ван Лун, энтомолог из Университета Вагенингена в Нидерландах.

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Ориентируясь на "лишний" углекислый газ в воздухе, комары могут находить своих жертв на расстоянии до 50 метров. Однако, когда рядом находятся несколько человек, у назойливых насекомых появляется выбор - у кого попить кровицы.

Выбирая жертву, комары учитывают много факторов, которые отличают одного человека от другого. В частности температуру кожи, наличие воды на ней и цвет. Однако важнейшим показателем, на который комары обращают внимание, являются химические соединения, вырабатываемые колониями микробов на человеческой коже.

"Бактерии превращают выделения наших потовых желез в летучие соединения, которые попадают через воздух в обонятельную систему на голове комаров", - сказал Ван Лун.

Речь идет о более 300 различных соединений, и они отличаются от человека к человеку в зависимости от генетических вариаций и среды.

"Если вы сравниваете отца и дочь в одной семье, могут быть различия в соотношении химических веществ, которые производят микробы", - сказал Джефф Риффелл, доцент биологии из Университета Вашингтона, который изучал поведение комаров.

Например, исследование 2011 года в журнале PLOS ONE показало, что мужчины с большим разнообразием кожных микробов получали меньше укусов комаров, чем мужчины с меньшим разнообразием кожных микробов.

Ученый отмечает, что человек мало что может поделать с микробиомом на коже, но известно, что комары любят черный цвет. Поэтому учёные рекомендуют надевать что-то более светлое при следующем выходе на улицу в летний вечер.

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