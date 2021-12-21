От спутника не спрятаться.

Американский бомбардировщик Northrop B-2 Spirit был запечатлен в картографическом сервисе Google во время полета у города Конкордиа в США.

Реактивный самолет передвигался настолько быстро, что даже не смог остаться в "фокусе". Своей находкой поделился один из пользователей Reddit.

B-2 Spirit может развивать скорость до 1010 км/ч, и по состоянию на 2021 год у ВВС США есть только 20 таких бомбардировщиков.

Для того, чтобы увидеть самолет, загрузите гугл-карты и введите эти координаты: 39 ° 01'18,5 "северной широты, 93 ° 35'40,5 "западной долготы. Или просто кликните сюда. Это место находится где-то в штате Миссури, возможно, недалеко от военной базы.

Ранее сообщалось, что Google составила топ-10 самых интересных и сверхпопулярных туристических зон в Украине. Корпорация формировала список по результатам поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2021 года.

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