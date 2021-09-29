Компания Google составила топ-10 самых интересных и сверхпопулярных туристических зон в Украине. Корпорация формировала список по результатам поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2021 года.
Как сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook, топ-10 туристических зон Украины компания составила по запросу ведомства.
Так, в Google рассказали, что за 9 месяцев 2021 года пользователей сети больше всего интересовали маршруты к таким природным паркам и заповедным зонам Украины:
- На первом месте - затопленное село Бакота в Хмельницкой области, которое называют "украинской Атлантидой";
- На втором - биосферный заповедник Аскания-Нова - крупнейшая среди европейских степных территорий и одно из семи чудес Украины;
- Третий город получил Тустань - средневековый наскальный оборонный комплекс во Львовской области;
- На четвертом - национальный природный парк "Синевир", в котором расположено одноименное озеро;
- Закрывают "пятерку" живописные Голубые озера на Черниговщине;
- На шестом городе розовые озера - Лемурийское озеро на Херсонщине, в котором на самом деле розовая вода;
- Седьмое место получила Кинбурская коса в Николаевской области - место для экстрима и незабываемых впечатлений;
- Восьмое место занял Джарылгач на Херсонщине - самый большой остров в Украине, где путешествовал Дмитрий Комаров;
- Девятое место занял живописный пляж Санжейка в Одесской области, который очень понравится всем, кто соскучился по Крыму;
- Закрыли "десятку" Шацкие озера на Волыни, которые опытные путешественники называют "Ялтой для бедных".
Поэтому, в Украине действительно есть, на что посмотреть. Туристические путешествия по нашей стране - отличная возможность увидеть что-то новое и с пользой провести время.
Ранее УНИАН рассказывал, на что активным туристам посмотреть во Львовщине и какие есть идеи для пеших походов в горы Тустань, Сходница и оров.
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