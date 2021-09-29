В список самых интересных природных парков и заповедных зон вошли Джарылгач, Шацкие озера и еще 8 живописных мест страны.

Компания Google составила топ-10 самых интересных и сверхпопулярных туристических зон в Украине. Корпорация формировала список по результатам поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2021 года.

Как сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook, топ-10 туристических зон Украины компания составила по запросу ведомства.

Так, в Google рассказали, что за 9 месяцев 2021 года пользователей сети больше всего интересовали маршруты к таким природным паркам и заповедным зонам Украины:

Поэтому, в Украине действительно есть, на что посмотреть. Туристические путешествия по нашей стране - отличная возможность увидеть что-то новое и с пользой провести время.

Ранее УНИАН рассказывал, на что активным туристам посмотреть во Львовщине и какие есть идеи для пеших походов в горы Тустань, Сходница и оров.

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Автор: Полина Кузенко