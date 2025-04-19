Представители NASA предупредили, что МКС может сойти с орбиты.

Представители NASA во время открытого заседания Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере (ASAP) 17 апреля заявили, что они "глубоко обеспокоены" снижением безопасности Международной космической станции.

Как отмечает InterestingEngineering, в NASA предупреждают, что трещины и утечка воздуха на борту космической станции уже давно вызывают беспокойство. Они призвали увеличить финансирование, чтобы облегчить завершение работы МКС и предотвратить незапланированный сход МКС с орбиты.

"МКС вступила в самый рискованный период своего существования", — сказал Рич Уильямс, член комиссии, добавив, что существуют "растущие риски" для орбитальной станции.

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Ранее НАСА планировало свести МКС с орбиты к 2030 году. Космическое агентство заключило контракт со SpaceX на разработку US Deorbit Vehicle (USDV) для безопасного вывода МКС с орбиты в течение этого периода времени.

Однако генеральный директор SpaceX Илон Маск недавно рекомендовал НАСА свести станцию ​​с орбиты раньше, заявив, что станция "выполнила свое предназначение".

К самым большим опасениям относятся утечки в вестибюле модуля "Звезда" станции. Группа по безопасности также предупредила об угрозе аварийного схода станции с орбиты до того, как будет развернут USDV компании SpaceX. Это может иметь катастрофические последствия, поскольку космическая станция обрушится на населенные районы.

"Если МКС будет сведена с орбиты до доставки USDV, риск для общественности от обломков МКС увеличится на порядки", — предупредил Уильямс.

Согласно отчету SpaceNews, в прошлом году НАСА потратило 993 миллиона долларов на эксплуатацию и обслуживание МКС и 1,63 миллиарда долларов на транспортировку экипажа и грузов.

МКС - новости

Напомним, ранее глава SpaceX Илон Маск призвал как можно скорее уничтожить МКС. Он считает, что Соединенным Штатам лучше сосредоточиться на подготовке к полету на Марс.

В качестве главного инструмента покорения Красной планеты миллиардер рассматривает космический корабль Starship, который сейчас активно проходит испытания.

Напомним, американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс оказались "заложниками" МКС из-за технических проблем космического корабля Starliner. Они были вынуждены провести на станции 9 месяцев, вместо предполагаемых восьми дней.

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