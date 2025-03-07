Учеyные подтвердили, что эти камни прилетели из космоса.

В Индии нашли два метеорита, пишет The Watchers. По информации издания, метеориты упали 3 марта, а теперь ученые подтвердили, что это космические объекты.

Метеориты упали в деревне Бид в индийском штате Махараштра. Как сообщается, один из метеоритов пробил жестяную крышу дома фермера, а другой приземлился на соседнем поле.

"Учитывая гравитацию, магнитные свойства и другие параметры, объекты кажутся небольшими частями астероида, вошедшего в атмосферу Земли. Мы продолжаем изучать эти объекты" - говорят ученые.

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Метеориты весом около 280 г забрали для дальнейшего изучения. Свидетели говорят, что камни были прохладными на ощупь.

С 1621 года в Индии зафиксировано более 700 падений метеоритов, и каждое событие добавляло ценные данные в планетарную науку. Обыкновенные хондриты, которые составляют примерно 85% всех зарегистрированных падений метеоритов, остаются одними из самых изученных внеземных материалов из-за их сохранившейся минералогии и химического состава.

Как появилась жизнь на Земле - ученые провели новое исследование

Ранее стало известно, что ученые нашли кратер от удара метеорита, который раскрывает правду о появлении жизни на Земле.

Исследователи обнаружили самый старый в мире кратер от удара метеорита, который спрятан в древних скалах Купола Норт Доум на западе Австралии.

Установлено, что скалы содержат доказательства мощного метеоритного удара, произошедшего 3,5 миллиарда лет назад.

Ученые уверены, что этот кратер является "окном" в период, когда наша планета все еще формировалась. Они считают, что эти ударные кратеры, вероятно, создали среду, подобную бассейнам с горячей водой, благоприятную для развития ранней микробной жизни.

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