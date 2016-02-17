Под льдом Антарктиды может быть слой из железных метеоритов

К таким выводам пришли ученые из Университета Манчестера, исследование которых было опубликовано в журнале Nature Communications, передает Би-би-си. В Антарктиде часто находят различные метеориты, из-за движения ледяного покрова здесь образуются своеобразные их скопления. Правда, они очень редко состоят из железа. Это существенное отличие от других регионов планеты.

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На основе экспериментов и расчетов ученые пришли к заключению, что железные метеориты сами себя вплавляют в поверхность льда, сильно раскаляясь на солнце. Железные метеориты спрятаны на глубине 50-100 см под поверхностью льда.

Ученые взяли два метеорита, один из которых был железным, и разместили их на куске льда. Затем они нагрели их, имитируя солнечный свет. Железный метеорит вплавился в лед намного глубже из-за того, что он лучше впитывает тепло и быстрее нагревается.

Чтобы доказать эту теорию, ученые собираются отправиться на поиски метеоритов.