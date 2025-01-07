Ученые выяснили, что некоторые шимпанзе могут иметь более развитые когнитивные способности среди других представителей своего вида в одном сообществе. К такому открытию исследователи пришли после проведения эксперимента с раскалыванием орехов, сообщает Phys.org.
Группа антропологов из Школы антропологии и музейной этнографии Оксфордского университета совместно с коллегами из Университета Тюбу Гакуин в Японии опубликовали в журнале Nature статью о результатах и ходе своего исследования. В нем ученые изучили тысячи попыток шимпанзе раскалывать орехи.
В издании отметили, что целью исследователей было выяснить, способны ли шимпанзе в одном сообществе по-разному раскалывать орехи. Для этого были изучены 3882 попытки 21 шимпанзе.
Ученые обратили внимание на то, что 14-летний взрослый самец Пели легко расколол два ореха масличной пальмы, а 15-летний самец Джедже не смог расколоть ни одного ореха. 32-летний взрослый самец Фоаф расколол один орех.
Исследователи объяснили, что шимпанзе сперва должны выбрать тип ореха, который можно расколоть, а затем положить его на плоский камень так, чтобы он раскололся при ударе, а не улетел в сторону. После этого примату нужно выбрать камень нужного размера, формы и веса, чтобы использовать его как молоток.
По словам ученых, раскалывание орехов является примером того, как шимпанзе могут использовать инструменты. В итоге выяснилось, что некоторые шимпанзе имеют лучшие навыки раскалывания орехов, а еще часть приматов плохо справлялась с задачей.
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