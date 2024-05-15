На этот раз Земля не должна пострадать.

Во вторник, 14 мая, на Солнце произошла самая большая вспышка за почти два десятилетия. Об этом сообщает The Washington Times.

Событие произошло всего через несколько дней после того, как сильные солнечные бури обрушились на Землю и создали ослепительное северное сияние в непривычных местах.

По данным ученых, это самая крупная вспышка в текущем 11-летнем солнечном цикле, который приближается к своему пику. Хорошей новостью является то, что на этот раз Земля находится вне линии огня, потому что вспышка произошла на части Солнца, вращающейся вдали от нашей планеты.

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Как сообщается, ярку вспышку зафиксировала обсерватория солнечной динамики НАСА. Она была самой сильной с 2005 года.

Магнитные бури на Земле - последние данные

Вспышки на Солнце, если они направлены на Землю, вызывают у нас на планете магнитные бури.

Накануне почти неделю на Солнце происходили спышки и выбросы корональной массы, которые угрожали нарушить энергоснабжение и связь на Земле и на орбите.

В НАСА заявили, что геомагнитная буря на выходных привела к неожиданному вращению одного из его спутников. А на Международной космической станции семерым астронавтам посоветовали оставаться в зонах с сильной радиационной защитой. При этом, по данным НАСА, экипажу не угрожала никакая опасность.

Во многих странах мира, в том числе и в Украине, наблюдались яркие полярные сияния.

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