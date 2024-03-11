Мощная солнечная вспышка класса M произошла на Солнце. Из-за этого на Земле ожидается магнитная буря.
Как сообщает The Watchers, вспышка M7,4 произошла в активной области Солнца 10 марта. Событие началось в 12:00 UTC (14:00 по Киеву - УНИАН) и закончилось в 12:20 (14:20 по Киеву - УНИАН).
Вспышка была связана с радиоизлучением типа II. По данным издания, это указывает на то, что также произошел выброс корональной массы.
Кроме того наблюдался радиовсплеск, который может вызвать помехи для чувствительных приемников, включая радары, GPS и спутниковую связь.
Как сообщается, регион, где произошла вспышка, не направлен на Землю, однако часть извержения все же может достичь нашей планеты.
Магнитные бури - что стоит знать
Магнитные бури вызывают потоки заряженных частиц, исходящие от Солнца. Они могут оказывать значительное воздействие на Землю. В результате взаимодействия с магнитосферой планеты, они способны вызывать потрясающие световые явления в полярных областях, называемые северными и южными сияниями.
Однако, помимо эстетического аспекта, магнитные бури также могут воздействовать на технические системы. Например, они могут вызвать сбои в работе спутников, а также повлиять на электрические сети, создавая геомагнитные возмущения. Это особенно актуально для регионов близких к полярным кругам.