Согласно сообщениям нескольких агентств космической погоды по всему миру, Землю вот-вот накроют солнечные бури.

Благодаря двойному удару высокой скорости солнечного ветра и нескольким корональным выбросам массы в ближайшие дни мы можем увидеть сильный шторм, а также несколько умеренных и слабых.

Об этом сообщает Science Alert.

Согласно сообщениям нескольких агентств космической погоды по всему миру, Землю в ближайшее время накроют солнечные бури.

Британское метеорологическое бюро, Центр прогнозирования космической погоды США и Австралийское бюро метеорологии выпустили рекомендации относительно солнечных или геомагнитных бурь в ближайшие несколько дней.

Как сообщается, это нормальное поведение Солнца, особенно на текущем этапе его 11-летнего цикла активности. Эти штормы могут вызвать небольшие технические сбои, которые вы, вероятно, даже не заметите - один умеренный шторм уже прошел.

По словам ученых, солнечные бури являются естественной и постоянной частью жизни нашего великолепного динамичного Солнца. Примерно каждые 11 лет он проходит цикл различных уровней активности, от низкого к высокому и снова к низкому, когда начинается новый цикл.

Как защититься от влияния магнитной бури

Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых, пожилых и хронически больных людей, а также на беременных женщин. В дни магнитной бури возможны следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах и мышцах, сильная слабость, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни за несколько дней до начала бури и во время неё.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов.

Постарайтесь избегать стресса и конфликтов.

Откажитесь от алкоголя, энергетиков, сигарет и кофе. Пейте травяной чай.

Уменьшите употребление жирной, жареной и острой пищи.

Больше бывайте на свежем воздухе и проветривайте комнату.

Чаще ходите пешком.

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