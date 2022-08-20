В конце августа Землю накроет самая сильная за этот месяц магнитная буря.

Работники солнечных лабораторий предупреждают ведут постоянное наблюдение за нашей звездой и предупреждают об опасных явлениях. В дни повышенной солнечной активности на Земле наблюдают магнитные бури. В такие даты у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие. В конце августа специалисты фиксируют самую сильную бурю в месяце.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

20 августа ожидается магнитная буря мощностью 6 баллов - самая мощная в августе. Затем повышенная солнечная активность продлится ещё 2 дня - 21 и 22 августа, но её мощность снизится. Следующие небольшие колебания ожидаются 27 августа. Больше в этом месяце бурь не будет.

Как защититься от влияния магнитной бури

Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых, пожилых и хронически больных людей, а также на беременных женщин. В дни магнитной бури возможны следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах и мышцах, сильная слабость, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни за несколько дней до начала бури и во время неё.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов. Постарайтесь избегать стресса и конфликтов. Откажитесь от алкоголя, энергетиков, сигарет и кофе. Пейте травяной чай. Уменьшите употребление жирной, жареной и острой пищи. Больше бывайте на свежем воздухе и проветривайте комнату. Чаще ходите пешком.

Вас также могут заинтересовать новости: