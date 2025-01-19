Ученые провели исследование и узнали, как короткие видео влияют на организм человека. Результаты пугают.

Недавно ученые провели удивительное исследование, в ходе которого раскрыли влияние коротких видео на таких платформах как TikTok, Youtube или Instagram на мозг человека. Они узнали, что у людей с высоким уровнем зависимости от коротких видео наблюдается повышенная активность в областях мозга, связанных с эмоциональной регуляцией.

Более того, у таких пользователей были выявлены структурные изменения в таких зонах, как орбитофронтальная кора и мозжечок, пишет NeuroImage.

Зависимость от коротких видео характеризуется компульсивным и неконтролируемым потреблением персонализированного видеоконтента. Этот поведенческий паттерн связан с негативными физическими, психологическими и социальными последствиями, включая нарушение сна, эмоциональную дисрегуляцию, а также ухудшение внимания и памяти.

Видео дня

Быстрая и стимулирующая природа коротких видео может способствовать снижению способности концентрироваться на более сложных и значимых задачах, что усиливает опасения относительно их долгосрочного влияния на когнитивное и эмоциональное здоровье пользователей.

Исследователи из Тяньцзиньского университета в Китае провели новаторское исследование. Их цель заключалась в изучении того, как зависимость от коротких видео может изменять мозг, а также в выявлении генов, которые могут влиять на предрасположенность к такому поведению.

Кроме того, исследователи изучали влияние личностных черт, таких как зависть, которая усиливает негативные эмоции при сравнении себя с теми, на кого мы смотрим в социальных сетях.

В исследовании приняли участие 111 студентов в возрасте от 17 до 30 лет, которые регулярно пользовались платформами с короткими видео. Участников тщательно отобрали, исключив тех, у кого были неврологические или психические расстройства, чтобы убедиться, что результаты связаны именно с эффектами после просмотра подобных роликов.

Нейронные аспекты зависимости от коротких видео исследовали с помощью высококачественных снимков мозга, полученных с использованием МРТ. Эти данные дали представление о двух ключевых аспектах: структурных изменениях в мозге, таких как объём серого вещества, и функциональной активности, включая региональную однородность, которая измеряет синхронизацию нейронной активности в определённой области. Затем ученые проанализировали эти данные и узнали об структурных и функциональных изменения в мозге у испытуемых.

Структурно у них наблюдалось увеличение объёма серого вещества в орбитофронтальной коре и мозжечке — областях, связанных с принятием решений и эмоциональной регуляцией. Это увеличение указывает на возможное усиление компульсивного поведения.

Исходя из исследования стало известно, что из-за просмотра коротких видеороликов у испытуемых упало качество сна на 30%. У половины участников развилась хроническая бессонница. Время засыпания в общем увеличилось на 40%.

Кроме того, если ранее пользователи могли сосредоточиться на 2,5 минуты, то после просмотра коротких видео всего лишь на 47 секунд. У большинства участников исследования развилась тревожность, а половине из всего количества потребовалось медикаментозное лечение депрессии.

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