Отмечается, что лимонный сок и оливковое масло благоприятно влияют на организм.

Некоторые люди утверждают, что употребление оливкового масла и лимонного сока может помочь при различных заболеваниях, как камни в почках, боли в суставах и предотвратить преждевременное старение. Хотя оливковое масло и лимонный сок богаты питательными веществами, нет никаких научных доказательств того, что их сочетание приносит пользу.

Врач Арно Кронер в своем обзоре для Very well health отметил, что определенные питательные вещества в лимонном соке, такие как витамин С, и питательные вещества в оливковом масле, такие как многоцепочечные жирные кислоты (МЦЖК), влияют на потерю веса. Это связано с тем, что недостаток необходимых питательных веществ, как витамин С, может снизить способность организма расщеплять жиры. Об этом свидетельствует низкий уровень витамина С у людей с ожирением.

Исследование 2005 года показало, что люди с достаточным уровнем витамина С окисляют или "сжигают" на 30% больше жира во время умеренных физических нагрузок, чем люди с низким уровнем витамина С.

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Камни в почках и желчном пузыре

Народный миф гласит, что оливковое масло способствует выведению камней из почек. Также неверно, что употребление оливкового масла и лимонного сока поможет вам избавиться от камней в почках или желчном пузыре. Лучшие способы предотвращения образования камней в почках - пить достаточное количество воды, поддерживать здоровый вес для вашего типа фигуры и придерживаться диеты с низким содержанием натрия.

Боль в суставах

Нет никаких доказательств того, что оливковое масло и лимонный сок помогут вам вылечить боль в суставах. Однако доказано, что олеиновая кислота, содержащаяся в оливковом масле, оказывает противовоспалительное действие.

Витамин С также обладает значительным противовоспалительным действием, что может помочь предотвратить боль в суставах, связанную с воспалением, и поддержать здоровье суставов у людей с хроническими заболеваниями, такими как остеоартрит.

Пищеварение

Нет никаких доказательств того, что оливковое масло и лимонный сок улучшают пищеварение. Исследования показали, что оливковое масло потенциально полезно людям с болезнью раздраженного кишечника (БРК), хотя крупномасштабных клинических испытаний нет.

Однако если проблема, связанная с пищеварением, заключается в том, что вы не усваиваете достаточное количество питательных веществ из потребляемой пищи, витамин С может помочь. Например, доказано, что витамин С, содержащийся в лимонном соке, помогает усваивать негемовое железо.

Преждевременное старение

Ни одно исследование не указывает на то, что совместное употребление лимонного сока и оливкового масла предотвращает преждевременное старение.

Исследования показывают, что витамин С обладает антивозрастным действием, особенно в отношении признаков старения кожи. Исследования также показывают, что мононенасыщенные жиры в оливковом масле могут помочь предотвратить преждевременное старение, в том числе защитить от снижения когнитивных способностей.

Сердечно-сосудистая система

Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, также полезны для сердечно-сосудистой системы, включая снижение уровня "плохого" холестерина ЛПНП, противовоспалительные свойства и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показывают, что оливковое масло и экстракт листьев оливы оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему или здоровье сердца, например, предотвращают гипертонию.

Витамин С также играет важную роль в здоровье сердца и сердечно-сосудистых заболеваний.

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