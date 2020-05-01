Собаки могут помочь диагностировать коронавирус - ученые
Британская благотворительная организация Medical Detection Dogs объединилась с Даремским университетом, чтобы узнать, смогут ли собаки определить инфицированных коронавирусом с помощью обоняния.
Собаки, которых отобрали вынюхивать коронавирус, пройдут обучение, похоже на то, с помощью которого щенков тренируют определять рак, диабет, малярию или болезнь Паркинсона, сообщает 24 канал со ссылкой на Live Science.
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Крайне чувствительный обонятельный аппарат собак способен улавливать запах пораженных клеток. Исследования показывают, что люди, подвергшиеся заражению малярией, более привлекательны для москитов – переносчиков инфекции. Собаки, как и москиты, тоже способны определять "жертв" заболеваний по запаху. Причем с поразительной точностью, иногда они превосходят диагностические стандарты Всемирной организации здравоохранения. Теперь ученые пытаются понять, как пахнет COVID-19.
"Мы знаем, что респираторные заболевания меняют запах нашего тела, поэтому есть высокая вероятность, что собаки его распознают. Этот диагностический инструмент сможет совершить революцию в противостоянии коронавирусу в краткосрочной перспективе", – рассказал профессор Джеймс Логан, один из руководителей исследования.
Многие носители инфекции переживают ее бессимптомно. Это серьезный риск, учитывая результаты исследования, которые показали, что до 25% зараженных могут не замечать симптомов.
Для таких случаев понадобятся натренированные собаки, которые могут проводить "диагностику" у 250 человек за час, если ожидания британских ученых совпадут с результатами. Этот метод мог бы помочь выявлять вирус в аэропортах и на вокзалах и предотвратить повторение эпидемий, считают ученые.
Пока что идея выглядит привлекательно, но вопрос не в том, смогут ли собаки справиться с задачей, а в том, есть ли у COVID-19 характерный запах. Исследователи работают над решением этой проблемы. Для проекта нужно 1,2 миллиона долларов, которые авторы надеются собрать на краудфандинговой платформе Indiegogo и получить у правительства Великобритании. Если исследование окажется безрезультатным, собранные средства пойдут в Фонд реагирования на COVID-19.
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