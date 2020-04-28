Когда в Украине пройдет эпидемия COVID-19 – ученые назвали возможную дату

Ученые регулярно отслеживают данные медицинских отчетов со всего мира.

Эпидемия коронавирусной инфекции в Украине может пройти уже в июне 2020 года.

Об этом говорится в инфографике Сингапурского университета технологий дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.

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Ученые регулярно отслеживают данные медицинских отчетов со всего мира, и на основе официальной информации составляют графики для оценки кривой жизненного цикла пандемии и прогнозирования того, когда коронавирусная эпидемия пройдет в конкретных государствах.

Учитывая скорость развития ситуации, прогнозируемое отслеживание ежедневно обновляются с учетом последней информации.

При этом ученые отмечают, что данные служат только для образовательных и исследовательских целей и могут вмещать ошибки.

Как сообщал УНИАН, коронавирус в мире инфицировал уже более 3 миллионов человек и инфекция не утихает. Например, в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии сейчас растет количество инфицированных COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что конец пандемии коронавируса еще не близок.