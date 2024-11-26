Все больше исследований показывают, что изменение климата приводит к замедлению AMOC, а худшие сценарии предполагают, что течение может полностью остановиться.

Согласно новому исследованию, важное течение Атлантического океана, регулирующее климат планеты, ослабевает гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), включающая Гольфстрим, стабилизирует климат в Северном полушарии и за его пределами, пишет Live Science.

Однако новая климатическая модель, учитывающая таяние пресной воды из ледяного покрова Гренландии, предполагает, что при нынешних темпах глобальных выбросов углекислого газа течение может ослабнуть на треть в течение следующих 15 лет. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале Nature Geoscience.

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Отмечается, что AMOC действует как планетарный конвейер, перенося питательные вещества, кислород и тепло на север из тропических вод, одновременно перемещая более холодную воду на юг - балансирующий процесс, который поддерживает обе стороны Атлантики на 5 градусов по Цельсию теплее, чем она была бы в противном случае.

Все больше исследований показывают, что изменение климата приводит к замедлению AMOC, а худшие сценарии предполагают, что течение может полностью остановиться.

"Если течение полностью прекратится, это посеет хаос по всему миру, вызвав резкое падение температуры по всей Европе, распространение штормов на экваторе и другие непредвиденные эффекты, которые повлияют на точки невозврата в тропических лесах Амазонки и других регионах", - сказано в исследовании.

Хотя многие климатические модели предсказывают умеренное замедление AMOC до 2100 года, Межправительственная группа экспертов по изменению климата подсчитала, что вероятность того, что система пересечет точку невозврата в этом столетии, составляет менее 10%.

Другие модели предполагают, что течение может вскоре остановиться: это вызывает разногласия среди ученых, а некоторые их них предполагают, что риски ослабления течения были недооценены и требуют срочных действий.

Отмечается, что AMOC работает как гигантский двигатель, перенося более теплые воды с юга (которые более соленые и плотные) на север. По мере движения на север соленая вода охлаждается и становится плотнее, и, таким образом, тонет. Этот конвейер воды выделяет тепло в атмосферу, прежде чем вернуться на юг. При этом приток более легкой пресной воды от тающих ледников вытесняет часть этой соленой океанской воды, заставляя ее перестать так глубоко погружаться и замедляя AMOC. Но до сих пор эта талая вода не учитывалась в моделях. Лори Менвиль, палеоклиматолог из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее пояснила:

"Научное сообщество все еще очень разобщено по этому вопросу. Первый аспект заключается в том, что получение точных оценок дополнительного расхода талой воды и льда затруднено. Также существовало мнение, что поток был слишком мал, чтобы повлиять на систему".

Чтобы исследовать возможный упущение, Менвиль и ее коллега Габриэль Понтес создали новую модель, которая учитывает предполагаемые оттоки талой воды.

Их модель предполагает, что AMOC замедляется со скоростью 0,46 свердрупа (свердруп равен 1 миллиону кубических метров воды в секунду) каждое десятилетие с 1950 года, и что если человечество превысит на 2 градуса по Цельсию согласно глобальному потеплению (в соответствии с текущими прогнозами), циркуляция может ослабнуть на 33% к 2040 году.

"Эта работа важна тем, что она подтверждает то, что многие подозревали, но что ранее не было явно показано. В будущем результаты показывают, что нам следует ожидать более быстрого снижения AMOC, чем предсказывала МГЭИК", - рассказал Стефан Рамсторф, океанограф, который руководит отделом анализа систем Земли в Потсдамском институте исследований воздействия климата в Германии.

Новости об изменении климата

По данным Службы изменения климата Евросоюза Copernicus, 2024 год затмит предыдущий и станет самым жарким с начала наблюдений. Это может изменить только снижение температурной аномалии до почти нулевой отметки.

С начала года зафиксировали аномально высокую среднюю глобальную температуру. По словам ученых, 2024-й станет первым годом, когда планета будет более чем на 1,5°C горячее, чем в доиндустриальном периоде 1850-1900 годов, когда люди сжигали ископаемое топливо в промышленных масштабах.

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