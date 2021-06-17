Лунную базу планируют построить к 2035 году.

Космическое агентство "Роскосмос" и Китайское национальное космическое агентство представили проект совместной базы на Луне.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на совместную презентацию космических агентств Китая и РФ.

Лунную базу планируют построить к 2035 году.

Согласно концепции, построение базы будет происходить в три этапа, а именно - разведка, строительство и эксплуатация:

Этап разведки продлится до 2025 года, на Луну запустят шесть исследовательских аппаратов, в результате чего должны определить финальное место для строительства станции.

Строительство станции должно продолжаться в течение 2026-2030 годов: в нем будут участвовать аппараты "Чанъэ-8" и "Луна-28".

На третьем этапе, который продлится до 2035-го, должны быть возведены все основные объекты станции и начаться ее эксплуатация.

Запланировано, что станция будет состоять из ряда модулей: телекоммуникационного, энергетического, лабораторного, технологического, исследовательского, модуля наблюдения и связи с Землей, командного центра и взлетно-посадочной полосы.

После начала эксплуатации лунной станции к проекту планируется привлечь и другие государства, кроме Китая и России. Стоит отметить, что станция не будет предусматривать пребывание людей на длительной основе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора