Значительная часть личных данных интернет-пользователей может быть использована киберпреступниками во вредоносных целях или продана на черных рынках.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как сократить утечку личных данных интернет-пользователей, таких как: информации в соцсетях, электронных письмах и мессенджерах, информации об онлайн-платежах, истории местоположений, чтобы они не попали в руки злоумышленников.

Как сообщают в компании ESET, перечисленные виды информации – это лишь часть данных, которые составляют цифровой след каждого человека. Полнота этого цифрового портрета зависит от конкретных привычек распространения личной информации и отношения к конфиденциальности интернет-пользователя.

"Значительная часть ваших данных может быть использована киберпреступниками во вредоносных целях или продана на черных рынках. Даже если вы считаете, что ваши данные никого не интересуют, в интернете жертвой киберпреступников может стать каждый. Однако, хорошая новость заключается в том, что существует достаточно много способов уменьшения своего цифрового следа. Наличие рисков вовсе не означает, что стоит перестать использовать интернет-сервисы, но необходимо соблюдать баланс между приватностью и удобством", - сообщили в компании ESET.

Конфиденциальность в социальных сетях

Согласно сообщению, первый шаг в уменьшении цифрового следа - это проверка основных настроек конфиденциальности в соцсетях: кто именно может просматривать ваши публикации и личные данные и сколько информации они могут видеть. Далее необходимо очистить список друзей: начните с удаления из друзей всех незнакомцев, которых вы даже не помните, а затем переходите к знакомым, которых вы не очень хорошо знаете, а также к людям, с которыми перестали общаться.

"Если вы думаете "какая разница, кто видит мои публикации?", на самом деле это имеет большое значение. Из ваших социальных сетей можно получить много информации, которую затем можно использовать во вредоносных целях", - подчеркнули в ESET.

Например, известно много случаев, когда мошенники собирали информацию о привычках знаменитостей, отслеживая их аккаунты в Instagram, чтобы ограбить их дома.

Проверка посещаемых сайтов

Большинство людей имеют десятки, а может и сотни различных аккаунтов в интернете - различные веб-сайты для покупок, фитнес-приложения, кулинарные сайты, игры и многие другие. Как отмечают в ESET, каждый из этих сайтов и приложений сохраняет различные типы конфиденциальной информации, которая может заинтересовать злоумышленников, в частности имя, дату рождения и номер телефона.

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Чтобы облегчить процесс регистрации, сегодня доступна технология единого входа через учетные записи Google, Facebook или Apple. И поскольку почти никто не имеет полного списка всех сайтов, магазинов и приложений, в которых регистрировался в течение многих лет, опция единого входа может пригодиться. Независимо от того, какой именно аккаунт вы использовали, все они дают возможность выяснить, какие сторонние программы имеют к нему доступ.

Отмена подписок на рассылки

Как добавляют специалисты по кибербезопасности, еще один способ уменьшить свой цифровой след - это отмена подписок на электронные рассылки новостей, которые вы получаете. Многие подписки подключаются автоматически при создании учетных записей в различных сервисах и интернет-магазинах, которые затем отправляют вам электронные письма с новостями и различными предложениями скидок на товары и услуги.

Большинство людей не читают мелкий шрифт при регистрации, а просто автоматически все подтверждают, чтобы быстрее ее закончить. Поэтому в конечном итоге такие пользователи имеют сотни непрочитанных рекламных писем.

"После очистки почты от ненужных подписок, разумным шагом будет создание отдельного адреса электронной почты, который будет использоваться для покупок", - советуют в компании ESET.

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При этом, эксперты подчеркнули, что процесс минимизации цифрового следа не ограничивается упомянутыми выше шагами. Еще одним важным инструментом для уменьшения цифрового следа является виртуальная частная сеть (VPN), которая работает как зашифрованный туннель для вашего интернет-трафика и защищает вас от отслеживания.

"Вы также можете использовать проверку конфиденциальности Google и другие инструменты, чтобы увидеть, какие данные сервис сохраняет и прекратить это по мере необходимости. Кроме этого, если вам интересно узнать, какую информацию о вас имеет Twitter или Facebook, вы можете скачать копию всех данных, которую они хранят", - добавили в ESET.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: Григорий Бондарь