Картину удалось продать почти за 700 тысяч долларов.

На американском аукционе за почти 700 тысяч долларов продали картину от робота Софии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Японии показали огромного телеуправляемого робота (видео)

Как сообщается, картину создали в цифровом формате НФТ, то есть в виде уникальной цифровой записи, которая подтверждает авторство. А значит - ее невозможно подделать.

"Я так горжусь тем, что стала частью этой творческой деятельности", - заявила робот.

Кто именно приобрел картину гуманоида - пока тайна.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская