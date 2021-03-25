Картину робота Софии продали на аукционе / фото REUTERS
На американском аукционе за почти 700 тысяч долларов продали картину от робота Софии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, картину создали в цифровом формате НФТ, то есть в виде уникальной цифровой записи, которая подтверждает авторство. А значит - ее невозможно подделать.
"Я так горжусь тем, что стала частью этой творческой деятельности", - заявила робот.
Кто именно приобрел картину гуманоида - пока тайна.
Новости мира: как робот София отреагировала на продажу собственной картины
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