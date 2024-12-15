Такое питание древних людей могло стать причиной вымирания гигантских животных, предполагают исследователи.

Северная Америка 13 тысяч лет назад была совсем другим миром, а именно населенным народом Кловис. В то же время теперь исследователи обнаружили детские кости, которые свидетельствуют о шокирующих предпочтениях древних американцев в отношении пищи. Как оказалось, эти люди питались мамонтами и другими крупными животными, пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

По словам исследователей из Университета Аляски в Фербенксе и Университета Макмастера, они нашли "первые прямые доказательства" древней диеты. Благодаря такому исследованию раскрывается связь между человеческой экспансией и вымиранием гигантов Ледникового периода.

"Сосредоточение внимания на мамонтах помогает объяснить, как люди Кловиса смогли распространиться по всей Северной Америке и в Южную Америку всего за несколько сотен лет", - отметил соавтор исследования из Университета Макмастера Джеймс Чаттерс.

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Отмечается, что на протяжении десятилетий ученые собирали информацию о рационе ранних американцев с помощью каменных орудий труда и остатков животных, однако в новом исследовании использовали другой подход.

В частности ученые проанализировали изотопный отпечаток пальца младенца из 13 000 захоронения Кловис в Монтане. Благодаря изотопам можно выяснить, чем питался человек.

"Находки свидетельствуют о смертоносной эффективности людей из Кловиса как охотников на крупных животных. 13 000 лет назад мамонты были обычным явлением на севере Азии и Америки. Чтобы расшифровать рацион людей кловис, исследователи обратились к останкам Анзик-1, 18-месячного ребенка. Для этого они проанализировали изотопы в костях ребенка", - рассказали в материале.

Однако из-за того, что ребенок находился на грудном вскармливании, ученым пришлось учесть и рацион матери, рассматривая питательные вещества, которые младенец получал от кормления.

"Изотопы дают химический отпечаток рациона потребителя и могут быть сравнены с отпечатками потенциальных пищевых продуктов, чтобы оценить пропорциональный вклад различной пищи", - объяснил автор исследования и директор лаборатории стабильных изотопов на Аляске в УАФ Мэт Вуллер.

Как оказалось, рацион матери был обычным для кота Гомотерия (вымерший род саблезубых кошек - УНИАН) - специализированного охотника на мамонтов. После такого тщательного анализа можно сказать, что люди вызвали вымирание гигантских животных ледникового периода.

В исследовании предполагают, что прибытие людей в Америку совпало с упадком и вымиранием многих крупных животных.

"Если климат меняется таким образом, что уменьшает пригодную среду обитания для некоторых представителей этой мегафауны, то это делает их потенциально более уязвимыми к хищничеству со стороны человека. Эти люди были очень эффективными охотниками", - подчеркнул соавтор исследования Бен Поттер, профессор археологии из Университета Аляски в Фербенксе.

Эти люди ориентировались на мамонтов, ведь они были богатыми источником жира и белка, что идеально подходило для таких охотников.

"Меня поражает то, что это подтверждает много данных из других мест находок. Например, в частях животных, оставленных на стоянках Кловис, преобладает мегафауна, а острия снарядов большие, прикрепленные к дротикам, которые были эффективным оружием на расстоянии", - добавил Поттер.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ученые недавно обнаружили в провинции Чубут в Австралии окаменелость птерозавра возрастом 178 миллионов лет, которая принадлежит новому уникальному виду. Благодаря новому исследованию можно предположить, что птеродактилоиды возникли гораздо раньше, чем считалось.

В свою очередь исследователи Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили, что некоторые акулы используют подводный "путь", который напоминает час пик. Речь идет о магистрали, которая ведет к лагунам атолла Пальмира - отдаленного кораллового образования площадью около 12 квадратных километров.

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