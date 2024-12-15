По словам ученых, такая особенность связана с ДНК чернобыльских собак.

Обычно люди считают, что эволюция является достаточно медленным процессом, однако собаки, которые живут на Чернобыльской атомной электростанции, подверглись быстрой эволюции в течение 40 лет, прошедших с момента катастрофы, пишет IFLScience.

В исследовании ученые проанализировали образцы крови собак, которые бродили на территории электростанции, а также собак из близлежащих районов, и выяснили, что те, которые жили ближе к месту катастрофы, имели различия в ДНК, показывающие их генетическое отличие от собак в других регионах мира.

"Я думаю, что наиболее впечатляющим в этом исследовании является то, что мы идентифицировали популяции собак, которые жили в тени реактора, и мы можем сказать, кто эти собаки, просто посмотрев на их профиль ДНК", - отметила автор исследования и генетик из Национального института исследований генома человека при Национальном институте здравоохранения США Элейн Острандер.

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В издании подчеркнули, что пока непонятно, как именно эти генетические различия влияют на здоровье этих собак, однако они являются не единственными видами, которые эволюционировали после катастрофы.

"Недавние исследования генетики волков, обитающих в этой местности, свидетельствуют о том, что у них развилась защита от рака. Другое исследование показало, что древесные лягушки, живущие в зоне отчуждения, намного темнее, чем те, что живут за ее пределами. Эта особая адаптация, возможно, уменьшила негативное влияние радиационного облучения, обеспечив темнокожим лягушкам более высокий уровень меланина", - считают в материале.

Несмотря на то, что исследование не объясняет, почему собаки Чернобыля генетически отличаются от своих братьев и сестер, живущих в других регионах мира, существует несколько методов, как радиация может повлиять на популяции животных.

"Одной из возможных причин, объясненных в исследовании 2020 года, является то, что радиация может вызвать мутации, которые способствуют генетическим изменениям, передающимся от родителей к детям. Еще одно объяснение заключается в том, что особи, неспособные справиться с воздействием радиоактивности, вымирают, оставляя популяцию, которая лучше приспособлена к новой среде. Это имеет противоположный эффект - уменьшение генетической изменчивости", - пояснили в издании.

В частности, в 2022 году ученые измерили генетическое разнообразие вида водяных блох, которые живут в озерах Чернобыльской зоны, и обнаружили, что уровень генетического разнообразия был выше в тех водоемах, которые получили больший уровень радиации.

Таким образом ученые могут предположить, что мутация была основной эволюционной силой, повлиявшей на гены водного клопа. В то же время ученые отмечают, что исследование было корреляционным, поэтому не дает доказательств того, что именно мутация все изменила.

"Очевидно, что генетические изменения, которые наблюдаются у чернобыльских щенков, демонстрируют удивительно быстрые эволюционные процессы, которые могут происходить в популяциях, подвергшихся воздействию изменений в окружающей среде, и есть еще много чего, что нужно раскрыть", - подытожили в IFLScience.

Другие интересные факты о Чернобыльской зоне

Как писал УНИАН, новые исследования показали, что для восточной древесной лягушки (Hyla orientalis) уровни радиации в Чернобыльской зоне отчуждения кажутся вполне приемлемыми. Как оказалось, хроническое воздействие окружающей среды не повлияло на их продолжительность жизни, стресс или старение.

Также сообщалось, что в октябре на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили двойню лошадей Пржевальского, что в дикой природе является большой редкостью.

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