Разберемся, как правильно формулировать идеальные указания для ChatGPT, чтобы каждый раз получить наилучшие результаты.

ChatGPT – самый популярный чат-бот на сегодняшний день и новая причина споров о том, заменит ли нас искусственный интеллект или нет.

Он способен легко и уверенно отвечать на самые разные вопросы, писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а также точно ставить диагнозы лучше многих врачей. И этот ИИ-помошник постоянно обучается.

Однако те, кто активно им пользуется, могли заметить, что качество его ответов напрямую зависит от качества запроса: чем лучше и подробнее вы опишете задачу, тем лучше ответит бот. УНИАН собрал в одну заметку свой личный опыт общения с ChatGPT, а также советы специалистов по тому, как использовать умный чат-бот на все 100% для получения наилучших результатов.

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Пару слов о ChatGPT

ChatGPT – это большая языковая модель, способная понимать и генерировать естественный язык. То есть он не просто выдает вам информацию, как поисковик, а логично выстраивает ответ, прямо как настоящий человек.

При этом, стоит отметить, что чат-бот не использует подключение к интернету – его робота основана на обработке всех данных до 2021 года. Поэтому работать с актуальными данными и быть в курсе свежих инфоповодов он банально не способен. Это стоит учитывать при работе с ним.

Как использовать ChatGPT на 100%

Запросы на английском языке

ChatGPT был обучен данным на многих языках, но объем английского текста в учебном материале заметно превышает все остальные. Поэтому запросы на английском помогут ChatGPT лучше понять ваш вопрос, а также облегчит ему ответ.

Если с английским дела обстоят так себе, есть хитрый трюк. Пишем запрос на украинском языке, но указываем, чтобы ChatGPT анализировал информацию на английском языке, при этом выдавая на выходе информацию на украинском.

Таким образом можно пользоваться ChatGPT, как это и было задумано, на английском.

Определите роль

Один из способов добиться от ChatGPT максимального результата – четко определить роль искусственного интеллекта. Например, если вы спрашиваете его о финансах, предложите ChatGPT вести себя как "финансовый эксперт" или "финансовый директор".

Существует куча примеров того, как назначение специальной роли может помочь получить более индивидуальные ответы. Например, вы можете попросить ChatGPT притвориться адвокатом, экспертом или кинокритиком – тут единственным ограничением является ваше воображение.

Опишите предпочтительную сложность ответа

Если вы попросите ChatGPT объяснить что такое нейросети, он, вероятно, даст вам ответ в стиле Википедии с множеством сложных терминов, которых вы не понимает. Однако крутая особенность ChatGPT в том, что он способен понимать и генерировать естественный язык.

Представим сценарий, в котором мы учитель, а наша целевая аудитория – пятиклассники. Мы попросили ChatGPT объяснить, что такое нейросети, учитывая этот фактор.

Как видите, это гораздо более понятный ответ для школьников. Это один из примеров того, как предпочтительная сложность ChatGPT может повысить релевантность его ответа.

Определите ограничения

Определите ограничений еще на старте сужает диапазон результатов от ChatGPT, чтобы как можно точнее приблизить их к вашим ожиданиям. Это помогает, в том числе, избежать дезинформации, а также делает ответы более релевантными к вашей цели.

Примером может служить ограничение сообщения в посте до 1000 слов, в юмористическом стиле, с использованием только 5 источников в качестве ссылок и т.д.

Для творческих заданий

Если вы используете ChatGPT для создания творческих проектов, вы можете добиться гораздо более впечатляющих результатов, если укажите основной запрос, который вы хотите, чтобы искусственный интеллект выполнил. Если вы оставите обычный запрос, получите, скорее всего, серый и бесполезный результат.

Например, вам нужен сценарий для YouTube-видео, где вы рассказываете "Как сделать, чтобы батарея смартфона дольше удерживала заряд?". Оставив этот запрос, вы, скорее всего, получите пронумерованный список из 7-10 пунктов.

Теперь мы усовершенствуем запрос, указав основную задачу. Как видно, ответ гораздо более точно адаптирован к требуемому результату.

Заключительные замечания

Одна из лучших особенностей ChatGPT – отсутствие каких-либо ограничений. Вам не нужно придерживаться правилам или следовать формулам, чтобы пользоваться чат-ботом. Все зависит исключительно от того, насколько творчески вы подойдете к своим подсказкам.

Суммируя вышесказанное, хорошо сформулированные запросы могут помочь вам получить нужную информацию или результат от языковой модели, тогда как плохо продуманные задания могут привести к путанице и недоразумениям.

При этом, стоит отметить, что сейчас ChatGPT использует языковую модель GPT-4. В ней чат-бот способен понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце 2023 года модель GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

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