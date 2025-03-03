Такой лед может формировать инопланетные океаны.

Вода может быть в форме льда, жидкости и пара, однако, как оказалось, существуют и другие гораздо более экзотические ее формы. Они могут встречаться в природе на планетах и спутниках в других частях нашей Солнечной системы при высоких температурах и давлении. В частности, впервые ученые наблюдали одну из таких экзотических фаз, как Пластичный лед VII, пишет Interesting Engineering.

"Пластичные фазы - это гибридные состояния, которые сочетают свойства как твердых, так и жидких тел. В пластичном льду молекулы воды образуют жесткую кубическую решетку, как во льду VII, но демонстрируют пикосекундное вращательное движение, напоминающее жидкую воду", - рассказала научный директор Французского национального центра научных исследований CNRS Ливия Элеонора Бове.

Отмечается, что более 15 лет назад ученые предположили, что пластичный лед VII может образовываться в экстремальных условиях благодаря компьютерному моделированию. Такое открытие стало возможным благодаря передовым технологиям Института Лауэ-Ланжевена во Франции.

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Во время исследования ученые использовали передовые нейтронные спектрометры и специализированное оборудование, чтобы воссоздать экстремальные условия высокой температуры и давления, которые необходимы для формирования пластичного льда VII.

"Измерения QENS показали, что механизм молекулярного вращения пластичного льда VII отличается от поведения свободного ротора, которое сначала ожидали", - объяснила аспирантка Университета Сапьенца и первый автор исследования Мария Ресиньйо.

По словам исследователей, такой экзотический лед может существовать в ледяных небесных мирах.

Кроме того, ученые исследуют переход между обычным льдом VII и пластичным льдом VII. В частности понимание этого перехода может дать подсказки о другой неуловимой экзотической фазе, а именно суперионной воде.

"Прогнозируется, что этот переход будет либо первого порядка, либо непрерывным, в зависимости от метода моделирования.Сценарий непрерывного перехода является очень интригующим, поскольку он намекает на то, что пластическая фаза может быть предшественником неуловимой суперионной фазы - еще одной гибридной экзотической фазы воды, предусмотренной при еще более высоких температурах и давлениях, где водород может свободно диффундировать сквозь кислородную кристаллическую структуру", - добавил Бове в пресс-релизе.

Отмечается, что эти экзотические формы воды, пластического и суперионного льда могут быть ключом к пониманию некоторых ледяных миров в нашей Солнечной системе, таких как спутники Ганимед и Каллисто, а также планеты Уран или Нептун.

"Экстремальная жара и давление внутри этих ледяных небесных тел могли бы позволить экзотическим формам воды сформироваться и потенциально составить значительную часть их внутреннего пространства", - отметили в материале.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, на краю Солнечной системы ученые NASA обнаружили загадочную спираль, которая напоминает Млечный Путь. В частности внутренняя часть уникального образования может иметь форму спирального диска, который напоминает небольшую галактику.

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