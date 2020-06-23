Астрономы нашли "загадочный объект" в космосе, который может открыть тайну черных дыр

Само существование такого массивного объекта невозможно без изменения взглядов на астрофизику в целом.

Ученые обнаружили "загадочный объект" в космосе, который может стать ключом к пониманию природы черных дыр. Дело в том, что находка относится к так называемому "массовому пробелу", т. е. классу объектов, которых ученые до сих пор не видели во Вселенной.

Как пишет The Independent, исследователи не знали до этого времени, оставляют ли звезды после гибели нечто, что бы соответствовало параметрам таинственного "массового пробела". И почему так трудно найти объект, который бы принадлежал к нему.

"Мы десятилетиями ждали решения этой загадки", - сказала профессор Северо-Западного университета Вики Калогера.

"Мы не знаем, этот объект - самая тяжелая из известных нейтронных звезд, или он самая легкая из известных черных дыр. Но в любом случае, он бьет рекорды", - добавила ученый.

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Загадочный объект обнаружили после того, как ученые зафиксировали "очень необычный" сигнал с помощью обсерваторий Virgo и Ligo. С их помощью были открыты в свое время первые гравитационные волны.

"Это изменит то, как ученые говорят о нейтронных звездах и черных дырах", - сказал соавтор исследования профессор Висконсинского университета Патрик Брэди.

"Массовый пробел может вообще не существовать из-за ограниченных возможностей наблюдения. Время и больше исследований расставят все на места", - добавил он.

Когда самые массивные звезды погибают, они коллапсируют под действием собственной гравитации и превращаются в черные дыры. Менее массивные звезды взрываются и становятся сверхновыми, оставляя после себя нейтронные звезды. Проблема "массового пробела" появилась потому, что масса самой тяжелой нейтронной звезды в 2,5 раза больше, чем у Солнца, а самой легкой черной дыры - в 5 раз. Ученые были озадачены тем фактом, что они не смогли найти во Вселенной ничего, что имело бы массу в пределах между этими двумя величинами.

И вот наконец они смогли обнаружить объект, который может быть или самой тяжелой среди известных нейтронных звезд, либо самой легкой черной дырой, о которых знает человечество. Ведь он в 2,6 раза больше, чем Солнце. Поэтому он полностью соответствует параметрам массового пробела. Объект обнаружили, когда он сливался с черной дырой, которая в 23 раза тяжелее, чем Солнце. Событие создало гравитационные волны в космосе, которые удалось зафиксировать на Земле. Это открытие ставит под вопрос современное понимание того, как звезды погибают и как они объединяются в бинарные системы.

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"Это слияние наиболее странное из всех, которые удавалось наблюдать до сих пор с помощью гравитационных волн", - скала доктор Патрисия Шмидт из Института астрономии гравитационных волн.

"Оно расширяет наши представления о природе легкого компаньона и о том, как он развивается до максимального предела. Некоторое время астрофизики будут заняты этими вопросами", - считает она.

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