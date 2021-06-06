Хакеры обвинили Илона Маска в чрезмерном влиянии на криптовалюты при помощи своих постов в Twitter.

Хакерская группировка Anonymous «объявила войну» основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, обвинив его в пренебрежении интересов частных инвесторов, которые проявили свой интерес к криптовалюте.

Об этом сообщает New York Post.

В видеоролике, опубликованном в Twitter, человек в маске Гая Фокса (исторический персонаж, интернет-мем и символ протестного движения) утверждает, что прежде Илон Маск пользовался хорошей репутацией из-за своих вложений в электромобили и освоение космоса. Однако теперь даже его поклонники начинают понимать, что Маск - всего лишь самовлюбленный богатей, который готов на все ради того, чтобы на него обратили внимание. «Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем», - говорится в сообщении.

Хакеры обвинили Илона Маска в чрезмерном влиянии на криптовалюты при помощи своих постов в Twitter и в пренебрежении к обычным людям.

«Миллионы частных инвесторов возлагали большие надежды на доходы от криптовалюты, чтобы улучшить свою жизнь. Конечно, они сами пошли на риск, когда вкладывали свои деньги. Все знают, что нужно быть готовым к неустойчивости курса крипто. Но твои твиты на этой неделе демонстрируют полное пренебрежение интересами обычного рабочего человека», - отметили в Anonymous.

Также хакеры поставили под сомнение искренность Маска в его желании способствовать улучшению мировой экологии, так как майнинг криптовалют только ухудшает ситуацию с выбросами углерода. Таким образом, по мнению коллектива, бизнесмен пытается "играть по обе стороны".

Через 20 минут после публикации видео Илон Маск написал в Twitter: «Не убивайте то, что ненавидите, а спасайте то, что любите».

Напомним, 4 июня стало известно, что курс биткоина опустился на 6% по отношению к доллару и составил $36 697. Это произошло после того, как основатель и глава Tesla Илон Маск написал твит, в котором вновь намекнул на снижение своего интереса к этой криптовалюте.

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Автор: Денис Прядко