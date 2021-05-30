Глава компании Илон Маск ранее высказывался против этой идеи

Tesla начала использовать в Model 3 и Model Y встроенную в зеркало заднего вида камеру для контроля внимания водителя при активной функции Autopilot.

Об этом сообщает Electrek.co.

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Tesla не дает четкого определения «невнимательности водителя» и не уточняет, что происходит при фиксации таких нарушений.

Старшие автомобили Model S и Model X, выпущенные до 2021 года, не оснащаются камерой в салоне. Но она должна присутствовать в обновленных вариантах, чьи поставки начнутся в ближайшее время.

Эта камера изначально предназначалась для других целей — видеофиксации вандализма, когда заработает сервис роботакси Tesla Network.

Камеры в салонах Tesla

В 2020 году Tesla впервые активировала камеры в салонах посредством обновления прошивки. Тогда владельцев автомобилей просили разрешить делать фото и видео для «разработки функций безопасности и улучшений в будущем».

Кроме того, до этого Tesla использовала камеру для контроля внимания водителей в рамках бета-теста обновления Full Self-Driving (FSD).

В марте Илон Маск сообщил, что Tesla исключила из программы нескольких бета-тестеров, которые «не уделяли достаточного внимания».

Функция слежения за вниманием водителя через камеру в автомобилях Tesla появилась после апрельской смертельной аварии с участием Tesla Model S в Техасе, которая спровоцировала очередную волну критики в адрес производителя за недостаточно хорошую защиту от дурака, и участившихся публикаций роликов от «водителей», передвигающихся на заднем сидении в Tesla с включенным автопилотом.

Накануне Tesla объявила о смене стратегии развития автопилота — компания постепенно полностью откажется от радаров и перейдет на новую версию автопилота, использующую для навигации только камеры.

Примечательно, что изначально Илон Маск высказывался против системы слежения за водителем.

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Автор: Елена Коваленко