Наблюдается увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины отразила DDoS-кибератаки (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа) на веб-сайты президента Украины и Службы безопасности Украины (СБУ), говорится в сообщении на сайте Госспецсвязи.

"На этот раз осуществлены DDoS-атаки на официальные веб-сайты президента Украины и Службы безопасности Украины. Силами киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины все кибератаки нейтрализованы", – сообщили в службе.

Отмечается, что Госспецсвязи наблюдает увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов.

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"За полгода заблокированы более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того, заблокированы более 250 DDoS-атак", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи призывает в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-телекоммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Ранее в июле Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщала о кибератаке на сайты ряда государственных органов, среди которых сайты президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов власти.

6 июня сайт президента Украины, а также СБУ, НАБУ и других ведомств по низшему рангу одновременно "легли".

Попытка зайти на них приводила к тому, что браузер выдавал ответ "не удается получить доступ к сайту - превышено время ожидания ответа".

Кроме того, ранее спецслужбы США и Великобритании обвинили ГРУ РФ в кибератаках на сотни целей в США и Европе с 2019 года.

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Автор: Павел Степанец