Испания, как и Германия, является государством Евросоюза, которое за последние месяцы имело наихудшие отношения с Россией.

Расследование кибератаки на Государственную службу занятости Испании 9 марта указывает на то, что за этим инцидентом стоит Россия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Confidencial.

Отмечается, что кибератака является ответом Москвы на ряд дипломатических и военных инцидентов, которые произошли между Кремлем с одной стороны и правительством и испанскими вооруженными силами с другой.

Госслужба занятости Испании была атакована вирусом типа "ramsomware", который шифрует файлы и блокирует компьютеры, чтобы получить выкуп, как правило, в криптовалюте, в обмен на восстановление нормальной работы. Эти кибератаки имеют смысл против компаний, которые иногда платят хакерам, но не против учреждений, которые не могут поддаться на шантаж.

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Целью кибератаки была, вероятно, дискредитация государственного учреждения и государства, которому оно принадлежит. Также она должна была бы вызвать недовольство граждан из-за отмены тысяч соцвыплат по всей Испании и паралич обработки данных по пособиям по безработице, особенно во время кризиса.

Испания, как и Германия, является государством с определенным весом в Европейском союзе, которое за последние месяцы имело наихудшие отношения с Россией. В этой стране три года назад была создана вредоносная программа Ruyk, с помощью которой группы киберпреступников совершили многочисленные атаки, многие из которых, вероятно, были по заказу ФСБ России.

Расследование, проведенное в Испании Национальным институтом кибербезопасности и Национальным криптологическим центром (при Национальном центре разведки) может четко указать на Москву как ответственную за кибератаку.

Если Германия вступила в конфронтацию с Россией по делу оппозиционера Алексея Навального, то напряженность с Испанией возникла после неудачного визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в феврале. После этого визита 27 стран-членов утвердили новые санкции против России 22 февраля. Правительство Испании принимало участие в споре Борреля-Лаврова через министра иностранных дел Аранчии Гонсалес Лайя. Это закончилось напоминанием, что Испания является "одной из 23 полноценных демократий в мире", тогда как "Россия занимает 124 место из 167 стран".

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Также издание упоминает об инцидентах по перехвату российских истребителей испанскими над Черным морем, а также присутствие испанских кораблей в Черном море, что раздражает Россию.

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Автор: Александр Топчий