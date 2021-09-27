Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов.

В понедельник, 27 сентября, поисковик Google отмечает свой 23-й день рождения. В честь этой даты поисковая система выпустила праздничный дудл.

Читайте такжеChrome попал в "шпионский" скандал: браузер следит за пользователямиНа картинке-поздравлении изображен торт с одной горящей свечой, над которой видна надпись Google в шоколадной глазури и с кондитерской посыпкой.

Каждый день в Google выполняются миллиарды различных поисковых запросов на более чем 150 языках.

Что известно о Google

Google - американская транснациональная корпорация, в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов. Она считается одной из технологических компаний "большой четверки" наряду с Amazon, Apple и Microsoft.

Компания основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Впервые она была зарегистрирована как частная компания 4 января 1996 года. Но день рождения корпорация празднует именно 27 сентября.

У Google есть такие онлайн-продукты как почтовый сервис Gmail, социальная сеть Google+. У компании есть и настольные продукты, такие как обозреватель Google Chrome, программа для работы с фотографиями Picasa и программа мгновенного обмена сообщениями Hangouts. Кроме того, Google ведёт разработку мобильной операционной системы Android.

Автор: Ольга Робейко