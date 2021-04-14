Изобретатель сыграл ключевую роль в развитии эпох Возрождения, Реформации, Просвещения и научной революции.

14 апреля Google решил посвятить дудл выдающемуся немецкому изобретателю Иоганну Гутенбергу.

Новый дудл от Google

Читайте такжеGoogle посвятил дудл известному музею в Нью-ЙоркеИоганн Гутенберг изобрел первый в мире механический печатный станок подвижного типа.

Эта технология сделала знания, изложенные в книгах, доступными для всех. Именно в честь этого Google выпустил новый дудл.

Поводом же для этого стала дата 14 апреля. В этот день в 2000 году Музей Гутенберга открыл ретроспективную выставку в честь изобретателя.

Иоганн Гутенберг: что о нем известно

Точная дата рождения изобретателя неизвестна. В открытых источниках указывается период между 1397 и 1400.

В 1450 году Гуттенберг создал способ книгопечатания подвижными литерами, оказавший огромное влияние не только на европейскую культуру, но и на всемирную историю.

Изобретатель сыграл ключевую роль в развитии эпох Возрождения, Реформации, Просвещения и научной революции и заложил материальную основу для современной экономики, основанной на знаниях и распространении обучения в массах.

Главные новости Украины и мира на утро 14 апреля

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Автор: Катерина Шварц