Таким образом благодаря укусу комар остается увлажненным.

Наверное, вы замечали, что когда после долгой засухи льет дождь, количество комаров в разы увеличивается. Несмотря на изнурительные засушливые периоды, которые могут длиться неделями, комары выживают и возрождаются сразу после появления дождя, пишет earth.com.

Однако многих интересует вопрос, как таким маленьким существам удается так быстро возвращаться к своей привычной жизни, особенно во время дождя. В частности, в новом исследовании ученые из Университета Цинциннати (США) нашли несколько ответов на такое явление.

Комары кусают для выздоровления

Комары являются выносливыми насекомыми, а некоторые из них вообще могут передавать людям такие болезни, как малярия. Кроме того, у комаров есть уникальная стратегия выживания, которая заключается в том, чтобы утолить свою жажду кровью. Поэтому после дождя они кусают чаще, чтобы поддерживать свой уровень гидратации, объясняют исследователи.

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"Мы обнаружили, что комары кусают людей больше, чем мы себе представляли, к сожалению", - подчеркнул ведущий автор исследования Кристофер Холмс.

По его словам, изменение климата только ухудшает ситуацию, ведь теплые зимы являются благоприятными для появления большего количества комаров.

Комары кусают, чтобы лучше размножаться

В основном самки комаров питаются кровью, чтобы откладывать яйца. В течение четырех дней такого питания они откладывают яйца и ищут другую жертву, чтобы повторить этот цикл. Однако, когда наступает засуха, их цикл меняется.

"Вместо того, чтобы подождать с откладыванием яиц после еды кровью, комары, страдающие от засухи, едят чаще, чтобы оставаться увлажненными. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность распространения таких заболеваний, как денге, лихорадка Зика или малярия. Это увлекательный, но тревожный способ выживания", - отмечают в материале.

Выживают только сильнейшие

Для исследования того, как комары выживают во время засухи, ученые изучили генетически измененные особи, у которых некоторые органы чувств, были нарушены. Известно, что комары используют наличие углекислого газа для того, чтобы обнаруживать добычу.

Таким образом исследователям удалось сделать интересное наблюдение. В частности если комары не могли чувствовать углекислый газ, то не способны были найти жертву для укуса, в результате чего подвергались засушливой погоде.

В то же время докторант Калифорнийского университета Сувик Чакраборти отметил невероятное свойство выживания комариных яиц.

"Комар Aedes aegypti устойчив к высыханию. Его яйца могут выживать, иногда в течение целого года", - сказал он, добавив, что яйца комара мгновенно вылупляются, когда их касается дождевая вода.

Кроме того, ученые обнаружили, что некоторые виды комаров могут переносить низкие температуры. Они насыщаются нектаром перед зимой, накапливают большие запасы липидов и откладывают яйца, как только становится тепло.

Другие интересные исследования

Ранее ученые объяснили, почему некоторые птицы "прячут" в своих гнездах змеиные шкуры. По словам исследователей, они это делают, чтобы отпугивать различных хищников.

Также ученые рассказали, что коты могут есть более 2 тысяч различных видов животных. Как оказалось, в их рацион входят 9% птиц, 6% млекопитающих, 4% видов рептилий, а также большое количество насекомых и земноводных.

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