Сначала пара сидела на муляже и так хорошо справились, что специалисты дали ей настоящее яйцо.

В зоопарке Сан-Диего пара однополых фламинго воспитывает птенца после успешного совместного высиживания яйца.

Как сообщили в зоопарке, пара в начале этого года сидела на муляже и так хорошо справились, что специалисты дали им настоящее яйцо. По словам представителей зоопарка, птенец чувствует себя превосходно, пишет Independent. Кадры, опубликованные зоопарком, показывают маленького пушистого серого птенца, о котором заботятся его приемные родители.

"Пара усовершенствовала свои отцовские навыки, чередуя обязанности по высиживанию, и, поддерживая птенца сытым, благодаря молоку из зобов", - говорится в сообщении зоопарка.

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Специалисты зоопарка рассказали, что и самцы, и самки фламинго могут кормить птенцов зобным молоком, которое выделяется из части пищеварительного тракта фламинго, где хранится пища перед перевариванием. Секреция молока стимулируется просьбами голодного птенца.

Однополые пары фламинго

Это не первая история успеха для однополых пар фламинго. Так, в зоопераке Великобритании в августе родителями стали Кертис и Артур - пара чилийских пап-фламинго.

А в Дании в зоопарке Оденсе пара однополых пингвинов "украла" птенца у своих сородичей, посчитав их плохими родителями. В зоопарке тогда отметили, что судя по всему, пара пингвинов Элиас и Эмиль решили, что их сородичи традиционной ориентации попросту игнорируют своего птенца.

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