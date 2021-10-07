В отчете евродепутатов призывается к совместным и скоординированным ответам на кибератаки, которые также должны включать страны НАТО.

Депутаты Европарламента обеспокоены системным агрессивным поведением Китая, России и Северной Кореи в киберпространстве, включая многочисленные кибератаки против государственных учреждений и частных компаний.

Об этом говорится в отчете, принятом Европарламентом 7 октября. Отчет поддержал 591 европарламентарий, 65 проголосовали против, 26 воздержались.

"В последние несколько лет наблюдается непрерывный рост вредоносных киберопераций. ЕС и его государства-члены должны усилить обороноспособность, чтобы успешно реагировать на эти киберугрозы. Поэтому чрезвычайно важно усилить сотрудничество между странами-членами и институтами ЕС, НАТО, США и другими стратегическими партнерами", - сказал докладчик Урмас Паэт.

Читайте такжеЕС проведет "военные игры" для подготовки к кибератакам из России и Китая

Депутаты Европарламента призывают к комплексному набору мер и последовательной политики в сфере IT, а также к улучшению военной координации в киберзащите для укрепления киберстойкости ЕС.

Европарламент рекомендует создать совместное киберподразделение для улучшения обмена информацией между институтами, органами и агентствами ЕС и для создания безопасной и быстрой информационной сети.

Отмечается, что в отличие от других военных областей, инфраструктура киберпространства в основном принадлежит частным компаниям, которые находятся преимущественно вне юрисдикции ЕС. Это приводит к тому, что страны ЕС становятся технологически зависимыми от третьих сторон. Поэтому депутаты Европарламента предупреждают, что ЕС должен стать более технологически независимым, внедрять инновации и больше инвестировать в возможности киберзащиты и персонал.

В отчете призывается к совместным и скоординированным ответам на кибератаки, которые также должны включать НАТО, эти ответы могут включать введение санкций против враждебных субъектов, угрожающих интересам евроатлантической безопасности.

В отчете также упоминается скандал со шпионским программным обеспечением Pegasus в качестве примера того, как шпионили за большим количеством журналистов, правозащитников, избранных представителей и других граждан ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий