Программа разрабатывалась для слежения за преступными и террористическими сетями, однако похоже, что правительства ее использовали со злоупотреблениями.

Еврокомиссия проведет расследование по слежке за журналистами ЕС на фоне скандала с использованием правительствами стран шпионской программы Pegasus.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет Euractiv.

"Мы начинаем собирать информацию, чтобы увидеть, какова вероятность использования такого рода програм в одной из этих стран-участниц. Мы видели комментарии в прессе по этому поводу", - сказал Рейндерс.

Он отметил, что координировать расследование будет Генеральный директорат по коммуникационным сетям, контенту и технологиям. О результатах работы также будут информировать судебные органы и органы надзора за защитой данных.

Как отмечает Euractiv, правительство Венгрии сейчас единственное в Европе, которое обвиняется в незаконном использовании шпионской программы Pegasus, разработанного израильской компанией NSO. Эта программа изначально создавалась для слежки за преступными и террористическими сетями, однако похоже, что ее использовали со злоупотреблениями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если обвинения будут подтверждены, это будет "абсолютно неприемлемо".

Читайте такжеЗа Макроном могли следить через телефон – СМИ

Шпионская программа Pegasus

Журналистскому консорциуму, включающему 16 редакций, попал список из 50 тысяч телефонных номеров - потенциальных целей слежения. Правительства по крайней мере 10 стран якобы использовали военные шпионские программы для незаконной слежки за журналистами, адвокатами, бизнесменами и представителями гражданского общества.

Создатели ПО считают его применение легитимным. В заявлении NSO Group сказано, что клиенты фирмы - это исключительно официальные государственные организации, использующие ее продукты для борьбы с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей, педофилами и похитителями детей.

Троянская программа Pegasus способна мгновенно установиться на телефон жертвы, достаточно один раз нажать на отправлено злоумышленниками ссылки. После этого пользователь программы получает полный доступ ко всем файлам и приложениям на чужом смартфоне, включая камеру и микрофон. О существовании этой программы известно с 2016 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий