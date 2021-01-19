Система TOI-1259, обнаруженная с помощью космического телескопа TESS, находится на расстоянии 385 световых лет от Земли.

Астрономы обнаружили уникальную планетную систему, состоящую из звезды К-класса (оранжевый цвет), планеты размером с Юпитер и белого карлика.

Система TOI-1259, обнаруженная с помощью космического телескопа TESS, находится на расстоянии 385 световых лет от Земли, сообщает phys.org.

Родительская звезда имеет радиус 0,71 радиуса Солнца и на 25 процентов массивнее него. Экзопланета TOI-1259Ab по размеру сравнима с Юпитером, однако ее масса на 56% больше. Ее орбитальный период составляет 3,48 дня на расстоянии 0,04 астрономической единицы (среднего расстояния от Солнца до Земли).

Необычной систему TOI-1259 делает присутствие белого карлика TOI-1259B, который удален от родительской звезды на 1648 астрономических единиц. Он имеет радиус 0,013 радиуса Солнца и массу примерно 0,56 массы Солнца. По оценкам астрономов, возраст системы достигает 4,08 миллиарда лет.

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Астрономы полагают, что белый карлик в прошлом, когда он еще был полноценной звездой, мог повлиять на формирование и эволюцию планеты. Тогда его масса составляла 1,59 солнечной массы, а расстояние до звезды составляло 900 астрономических единиц.

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Автор: УНИАН