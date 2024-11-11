В NASA заявили, что новый космический телескоп рассматривается как ключевой шаг к будущим технологиям, которые позволят астрономам искать обитаемые планеты.

NASA собирается запустить новый космический телескоп, который может видеть в 100 раз больше, чем космический телескоп Хаббл, и может помочь ученым разработать технологию для обнаружения инопланетных миров.

Агентство заявило, что космический телескоп Nancy Grace Roman, космическая обсерватория следующего поколения, будет запущен примерно в мае 2027 года и позволит астрономам разгадывать научные тайны, связанные с темной энергией, экзопланетами и инфракрасной астрофизикой, пишет The Mirror.

В NASA заявили, что новый космический телескоп также рассматривается как ключевой шаг к будущим технологиям, которые позволят астрономам искать обитаемые планеты. Часть миссии заключается в испытании инструмента Roman Coronagraph, который может иметь решающее значение для помощи будущим телескопам в обнаружении планет, похожих на Землю.

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"Чтобы добраться оттуда, где мы есть, туда, где мы хотим быть, нам нужен Roman Coronagraph для демонстрации этой технологии. Мы применим полученные уроки к следующему поколению флагманских миссий NASA, которые будут специально разработаны для поиска планет, похожих на Землю", - сказал Роб Зеллем, заместитель научного сотрудника проекта Roman Space Telescope по коммуникациям в NASA Goddard.

Отмечается, что сейчас ученые обнаруживают планеты, вращающиеся вокруг далеких солнц, отмечая характерные провалы в яркости, когда планета проходит между звездой и наблюдателем. Roman Coronagraph дает ученым новый инструмент в их поиске инопланетных миров, позволяя им блокировать свет звезд и напрямую видеть более слабые планеты.

"Roman Coronagraph предназначен для обнаружения планет в 100 миллионов раз слабее своих звезд, или в 100-1000 раз лучше, чем существующие космические коронографы. Эта возможность является центральной для концепции следующей флагманской астрофизической миссии NASA, Обсерватории обитаемых миров, которая направлена ​​на получение изображений и характеристик планет, похожих на Землю, которые вращаются вокруг звезд, подобных Солнцу", - говорится на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Новости об изучении космоса

В рамках раннего испытания использования древесины в исследовании Луны и Марса 5 ноября был запущен в космос первый в мире деревянный спутник, который построили японские исследователи.

LignoSat, который разработал Киотский университет и строительная компания Sumitomo Forestry (1911.T), был доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX, а позже был выведен на орбиту на высоте примерно 400 км над Землей.

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