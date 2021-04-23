Майкл Хопкинс опубликовал несколько снимков нашей планеты, которые он сделал, находясь на борту Международной космической станции.

В сети появились потрясающие снимки нашей планеты, сделанные с МКС.

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Фото на своей странице в Twitter опубликовал астронавт NASA Майкл Хопкинс.

"Я уверен, что у меня лучший вид в галактике! Из всех планет во Вселенной - Земля, безусловно, моя любимая", - написал Хопкинс, сообщив, что вернется на Землю через неделю.

Справка

Майкл Хопкинс - американский астронавт, инженер, лётчик-испытатель ВВС США. 336-й астронавт НАСА и 536 космонавт мира. Совершил несколько выходов в открытый космос, пробыв там в общей сложности более 12 часов.

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Автор: Екатерина Лиманская