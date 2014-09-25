Использование нескольких гаджетов одновременно изменяет структуру мозга

Как пишет Лента.ру, у тех, кто злоупотребляет многозадачностью, снижается плотность серого вещества в передней поясной коре (ППК) — области, отвечающей за когнитивные (познавательные) функции и контроль над эмоциями. Новое исследование представлено в журнале PLoS ONE, а кратко о нем сообщается в пресс-релизе университета.

Обследование с помощью магнитной томографии 75 взрослых людей показало, что те из них, кто имеет привычку одновременно пользоваться несколькими «медийными» устройствами (в их число вошли не только компьютеры и смартфоны, но и телевизоры, а также бумажные СМИ), обладают менее плотным серым веществом в ППК. Статистику по привычкам респондентов получили в ходе предварительного анкетного опроса.

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Новое исследование согласуется с другими данными нейрофизиологии. Медийную многозадачность ранее уже увязывали со слабым вниманием и эмоциональными проблемами такими, как депрессия, а также повышенная тревожность.

«Конкретные механизмы этой связи остаются неясными. Или люди с уменьшенной передней поясной корой, слабо контролирующие свои эмоции и познавательные процессы, вынуждены делать несколько дел одновременно, или же длительный опыт многозадачности приводит к структурным изменениям мозга. Чтобы понять направление данной причинно-следственной связи, потребуется долгосрочное исследование», — заявил один из авторов работы нейрофизиолог Кепки Лох (Kepkee Loh).

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Впрочем, структура мозга меняется под влиянием самого разного опыта, не обязательно негативного. В других исследованиях было установлено, что плотность серого вещества трансформировалась, например, у таксистов, изучивших карту Лондона, и у начинающих фокусников.