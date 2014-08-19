Google разработает детские версии YouTube и Gmail - СМИ

Корпорация Google рассматривает возможность создания специальных версий собственных сервисов для детей младше 13 лет. Об этом пишет The Information со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, сообщает ИТАР-ТАСС.

Разработка будет распространяться на такие сервисы, как видеохостинг YouTube, почта Gmail, а также интернет-поиск через Google.

Согласно американскому закону о защите конфиденциальности детей в сети, веб-платформы ограничивают регистрацию в онлайн-сервисах детей младше 13 лет. Для получения доступа требуется разрешение родителей на вход или регистрацию на сайтах. Данный запрет позволяет избежать сбора и хранения личных данных детей для дальнейшего использования при показе контекстной рекламы.

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Как юридически Google сможет обойти запрет, не уточняется.

По информации издания, разработка будет предусматривать режим, при котором родители смогут настроить учетные записи детей. Кроме того, предполагаемые характеристики включают в себя панель для родителей, чтобы контролировать деятельность детей.

В Google отказались комментировать информацию.

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Google Inc. - американская интернет-корпорация, владеющая первой по популярности в мире поисковой системой Google. Помимо интернет-поисковика, Google владеет самым популярным в мире видеохостингом YouTube, почтовым сервисом Gmail, социальной сетью Google+, а также компания является разработчиком ОС Android для мобильных устройств.