BBC: Google поможет проложить сверхбыстрый кабель через океан

Кабель, который назвали Фастер (с английского - "быстрый"), соединит США и Японию. Консорциум оценивает его стоимость в 300 миллионов долларов.

Трансокеанская оптоволоконная линия обеспечит скорость передачи данных до 60 терабайт за секунду. То есть за секунду можно будет переслать, скажем, 2 000 фильмов в HD-качестве, сообщает BBC Украина.

Заработать кабель должен в 2016 году.

Google работает над проектом вместе с гигантами азиатского рынка телекоммуникаций - China Mobile, China Telecom, Global Transit, KDDI и SingTel.

"Фастер является одной из сотни подводных телекоммуникационных линий, соединяющих разные части мира", - говорит председатель исполнительного комитета консорциума Вуйонг Чой.

"Такие кабели вместе формируют важную инфраструктуру, что помогает функционированию глобальной системы связи и интернета. Фастер имеет наибольшую проектную мощность в тихоокеанском регионе, то есть на самом длинном маршруте мира", - говорит Вуйонг Чой.

Кабель соединит города Чикура и Шима в Японии с крупнейшими центрами на западном побережье США - Лос-Анджелесом, Сан-Франциско, Портлендом и Сиетлом.

Подводные кабели являются неотъемлемым элементом интернета. В 2008 году обмен данных между Европой, Ближним Востоком и Азией был серьезно нарушен после повреждения кабеля возле Александрии в Египте. В результате было потеряно 65% трафика в направлении Индии.

KDDI, второй по величине телекоммуникационный оператор Японии, приложил много усилий, чтобы восстановить поврежденные подводные кабели после землетрясения и цунами 2011 года.

В США Google уже предлагает интернет на скорости 1 гигабайт в секунду в городах Остин и Канзас Сити. Однако скорость передачи через Фастер намного превысит нынешнюю скорость интернета в Европе и США.

В то же время средняя скорость интернета в Азии уже достаточно высокая. Скажем Южная Корея планирует обеспечить своих граждан доступом на скорости 1 гигабайт в секунду до 2017 года.